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娛樂 最新消息

《胡如虹和她的藝人朋友們》大剛「熊 」心壯志 打造紅遍全球夯團

大剛雖然是「杏鮑菇王子」，卻熱愛音樂，曾組COLOR樂團圓星夢。（記者陳逸寬攝）

文／胡如虹

去年8月，「大剛」王維皓在臉書留言給我，問我還記不記得他，以前COLOR樂團的小剛，現在改叫大剛了。

當年小剛和可樂組的COLOR樂團唱了很多電視、電影歌曲，和趙又廷合唱的《痞子英雄》主題曲《無賴正義》尤其受到矚目，我還曾經去台中採訪過他家經營的青松農場，當然記得他這位「杏鮑菇王子」。

★韓國能做出BLACKPINK 大剛︰台灣也可以

大剛說回台中接家業10年，現在回台北跟原子少年的音樂總監于傳勇合開天空娛樂，做的女團GENBLUE幻藍小熊正在參加《未來少女》比賽，幾個小女生條件都很好、很認真，他準備把台灣女團推向國際舞台。

「韓國可以做出BLACKPINK，紅遍全世界，我們也可以。」我還記得大剛充滿熱情的說他回來演藝圈的企圖心，相隔不到1年，大剛不但把幻藍小熊帶去韓國受訓，即將在韓國推出單曲，並且跟韓國SBS電視台合作，為幻藍小熊打造真人秀節目；同時今年還與SBS合作男團選秀節目《SCOOL》，娛樂事業越做越大，一步一步朝著他所說的目標前進，讓我對他的行動力刮目相看。

大剛說當年COLOR成績不如預期理想，他決定離開演藝圈回台中接管家業，結婚生子過安定的生活。回去之後，他每天開車上班的20幾分鐘路程，常回想在演藝圈那幾年發生的事情。年輕時總覺得自己運氣不好、怪罪別人，花了幾年的時間，他想通了「原來都是我自己的問題」，領悟到了是自己沒有去創造那個運氣，沒有把自己調整到正確的方式去等待運氣到來。

大剛說他年輕時總覺得自己運氣不好，才沒有辦法走紅，後來發現問題都在自己身上。（記者陳逸寬攝）

★歌手變老闆彌補遺憾 送幻藍小熊赴韓訓練

這些年也常有人問他︰「有沒有後悔離開演藝圈？」他都說絕對不會後悔做這個決定，只是覺得有遺憾。遺憾當時沒有把事情做好，所以總想著等年紀大一點，小孩大了，他再回來開個經紀公司培養新人，也算是彌補這個遺憾，沒想到這個計畫卻提前進行了。

重新回來演藝圈，大剛從歌手變成娛樂經紀公司老闆 ，每天看男團、女團的弟弟、妹妹為訓練和表演患得患失，常以過來人的身分告訴他們︰「不要覺得你這次表現不好你就完了，這個只是你一千次面試考驗裡面的其中一次，你要想的是怎麼樣把真實的自己給展現出來。」

他也發現台灣選手練習的時間都很認真，但休息的時候不會主動自發性的去練習，決定把幻藍小熊送去韓國受訓，在韓國高壓的練習生環境下，督促團員隨時處於練習的狀況，快速成長。

大剛自稱是愛家的工作狂，從台中搬來台北還特別問老婆跟3個孩子的意見。（記者陳逸寬攝）

★大剛聯手于傳勇開公司 好搭檔還要組團唱歌

大剛離開演藝圈這10年，除了杏鮑菇家業，還投資了減重中醫診所、生物科技，他笑說很多人說合夥生意不好做，他卻一直都是做合夥生意，他的觀念是「只要站在對方的角度去想事情，而不是永遠都從自己出發，就可以團隊合作愉快」，不過大前提是找事業夥伴跟用人都以人品為第一優先考量，因為只要人品好，能力都可以培養。

他還有一個商業理論是做生意只要「選擇對社會有利的事情，絕對不會不賺錢。」台灣娛樂市場不夠大，一直缺少像韓國娛樂公司那種由下而上的環境，他創立天空娛樂的理念就是希望把好的苗子能夠留在台灣，雖然很花錢，但他相信如果能創造一個生態系，打開這個生態系，讓更多人一起來做，就會有商機。

為了拚出這個生態系，大剛和于傳勇兩個愛家的工作狂，為了兼顧家庭和事業，最近台灣、韓國兩地不停的飛，臉上難掩倦容，卻又忍不住透露兩個人還準備組團唱歌；講起于傳勇已經找好兩個人要唱的歌時，大剛眼睛裡忍不住閃著光，我想行動派的大剛應該很快就會彌補曾經的遺憾了。

胡如虹（右）和她的藝人朋友大剛。（記者陳逸寬攝）

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