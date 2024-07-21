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娛樂 最新消息

韓流音樂祭 孝淵熱舞開場

Dara誠意滿滿，是全場唯一準備中文歌的韓星。（COME ON JKSSP提供）

〔記者廖俐惠／新北報導〕韓流音樂祭「ONE TONE CONCERT」昨在林口體育館揭開序幕，由女子天團少女時代的孝淵打頭陣，勁歌熱舞讓眾人看得目不轉睛；7年沒來台表演的B1A4一連帶來多首經典曲目，掀起粉絲回憶殺，而2NE1的Dara、Apink活力滿滿，VIXX的Leo則是帥度爆表，讓現場粉絲看得津津有味。

少女時代孝淵率6位舞者來台，嗨翻全場。（COME ON JKSSP提供）

身為少女時代的「舞后」，孝淵直接從南韓帶來6名舞者助陣，開場果然氣勢非凡，一連大跳了《Picture》等4首夯曲，嗨翻全場。她還以中文自我介紹，不忘問候：「你們過得好嗎？」還學翻譯說出「大家想我嗎」，台下粉絲也以歡呼聲回應。

B1A4成員燦多（左起）、孔燦、CNU暌違多年再度來台，勁歌熱舞掀起回憶殺。
（COME ON JKSSP提供）

團體B1A4則是暌違7年來台表演，這段時間組合經歷成員退團、入伍等狀況，如今終於以3人完整體的方式來台參加音樂祭，讓粉絲感動不已。燦多問候大家：「等很久了吧？有沒有想我們啊？我們真的好想念大家呢！」賣力跳舞的CNU狂飆汗，自嘲「7年沒來，我們體力也不一樣了」，逗笑粉絲。

Dara則獨唱整首2NE1團體的歌曲，還表演戴佩妮為《流星花園》獻唱的歌曲《你要的愛》，笑說自己是韓版杉菜，咬字超標準，誠意十足讓粉絲聽得如癡如醉。

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