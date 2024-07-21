《猜猜我是誰解謎》白冰冰感念一湯之情一粥之恩 以愛還愛提攜後輩

白冰冰靠歌唱實力進入演藝圈，不論主持或演戲都相當在行。（記者陳逸寬攝）

記者林欣穎／專訪

白冰冰影視歌三棲，縱橫演藝圈近51年，每每登台開唱華麗戰袍都奪人目光；不過在風光背後，她有著一段「灰姑娘」童年與跌宕起伏的人生。她成為藝能界大姊大後樂於提攜後輩、培育子弟兵，透露這源自於一路走來受到的恩惠，尤其是19歲時樂隊老師請她喝的一碗夜市貢丸湯，還有她25歲時獨自生下女兒白曉燕，護士默默遞上的清粥，晃眼數十年光陰，當下的感激仍存留於心中。

白冰冰自嘲童年時期像灰姑娘。（白冰冰提供）

★入行四處奔波面試 樂隊老師雪中送炭

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白冰冰19歲時靠歌唱實力進入演藝圈，個子嬌小的她剛入行時常被欺負，慶幸的是有貴人相助，憶起當時她常四處去餐廳面試找機會，有次一位樂隊老師引薦她去羅東的餐廳試唱，還很熱心騎摩托車載她，途經北宜公路「九彎十八拐」山路，「我那時候穿著白禮服，老師要我抱著他，我那時候年紀輕輕怕他要『MeToo』我，我就不肯，只抓著機車後扶手，沒想到他一轉彎我就跌下去了。」

當時她摔得滿臉是血，身上的白禮服也血跡斑斑，「去到現場大家還以為我是女鬼！」想當然爾白冰冰的面試告吹收場，對她充滿歉意的樂隊老師帶她去夜市吃東西，「他的錢只夠吃貢丸湯，我們晚餐就一人一碗湯而已，他邊吃還邊跟我道歉，我永遠記得那碗感恩的貢丸湯。」白冰冰沒留下對方的聯絡方式，後來也沒再遇到，「很感謝他當時的雪中送炭，這件事讓我心暖到現在，這也是為什麼我隨時要幫助年輕人。」

白冰冰19歲時在日本松竹電影公司受訓。

（白冰冰提供）

★嫁錯郎逃回台產女 暖心護士默默贈食

白冰冰小時候家境貧窮，有10個兄弟姊妹，一家12口擠在3坪大的房間睡覺，排行老三的她不受媽媽寵愛，年僅10歲的她天天要負責洗衣砍柴，發育不良瘦弱得像個不滿7歲的孩子。然而在白冰冰事業有成後，她選擇不離不棄照顧老母，「我媽的身教是最爛的，但我沒有恨她，就是照顧她到老死，（兄弟姊妹中）我比較有能力嘛，就我來。」

白冰冰感嘆未曾獲得母愛，就算做得再多，媽媽到離世前也沒對她說過謝謝，而在情場上她也曾遍體麟傷。白冰冰出道後到日本發展，23歲時與日本作家梶原一騎結婚，沒想到對方不僅風流，更常對她家暴，25歲時她挺著7個月的孕肚逃回台灣，生產前四處籌借醫藥費，快臨盆時還獨自一人去醫院。

年約30歲的白冰冰已回台灣發展，陸續參演過不少戲劇。（白冰冰提供）

無助的她承受極大的痛苦和恐懼，那時有位護士默默在她床邊放了一碗清粥，白冰冰說著忍不住流下眼淚，感嘆小時候家裡幾乎沒給她吃過熱飯，有時連剩菜殘羹也吃不到幾口，沒想到生產後第一口溫熱的食物竟是素昧平生的人給的，她感激的說：「我永遠記得當時入口的好滋味，沒有什麼比它好吃。」

白冰冰闖蕩演藝圈多年，在藝能界占有一席之地，什麼山珍海味沒吃過，但今生她最難忘的滋味，卻是夜市裡的一碗貢丸湯，還有產後獲贈的那碗溫熱的清粥，因為那裡頭有濃濃的情與恩。

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