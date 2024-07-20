一代女俠鄭佩佩辭世 星爺悲悼江湖再見 章子怡慟世間再無碧眼狐狸

鄭佩佩2017年來台宣傳《七十年回首一笑》一書。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者許世穎／綜合報導〕曾演出《大醉俠》、《唐伯虎點秋香》、《臥虎藏龍》等片的資深武打女星鄭佩佩，昨被證實於17日在舊金山離世，享壽78歲。她於2019年被診斷患有罕病神經退行性非典型帕金森氏症，目前無有效治療方法，她也選擇捐贈大腦用於醫學研究。曾和她合作的周星馳、楊紫瓊、章子怡等人紛紛發文哀悼。

一代武打女星鄭佩佩近年罹患罕病，昨被證實已於7月17日離世。（美聯社）

大醉俠演活經典角色金燕子

鄭佩佩（左）以電影《臥虎藏龍》，獲得香港電影金像獎最佳女配角獎。右為章子怡。（資料照）

鄭佩佩於1962年投考邵氏兄弟南國實驗劇團第一期訓練班，畢業後和邵氏簽下8年演員合約，1965年她憑《情人石》參加亞洲影展，更獲美國國際獨立製片人協會「最具前途影星金武士獎」，隔年演出胡金銓執導的《大醉俠》飾演女俠「金燕子」一舉成名，奠定武打女星地位。

請繼續往下閱讀...

鄭佩佩當年在胡金銓執導的《大醉俠》飾演女俠「金燕子」，奠定武打女星地位。（高市電影館提供）

在事業高峰鄭佩佩選擇為愛退出影壇，1970年赴美與富商原文通結婚，婚後定居美國，專心照顧家庭，她曾8度懷孕，遺憾經歷4次流產，育有3女1子，包括長女原麗淇、次女原和珍、三女原子鏸和兒子原和玉。

鄭佩佩（中）和4個兒女感情深厚。

（翻攝自IG）

鄭佩佩和周星馳（右）合作《唐伯虎點秋香》成代表作之一。（翻攝自微博）

曾為愛息影 離婚後復出受肯定

周星馳昨也PO照悼念前輩。（翻攝自微博）

1987年鄭佩佩和原文通離婚後全面復出拍戲，代表作包括1993年在周星馳《唐伯虎點秋香》飾演華夫人，還有在李安執導的《臥虎藏龍》飾演反派碧眼狐狸，更憑該角榮獲香港電影金像獎最佳女配角獎。2014年她參與英國電影《輕輕搖晃》在美國日舞影展首映，獲提名第17屆英國獨立電影獎最佳女主角，2018年獲頒中國華鼎獎終身成就獎，表揚一生事業。

周星馳昨在IG悼念「佩佩姐，江湖再見」，楊紫瓊則向鄭佩佩的家人、朋友和粉絲致上深切哀悼，「我們會懷念您的善良和耀眼的才華，願您安息。」章子怡也寫道：「世間再無碧眼狐狸，永遠懷念鄭老師。」

原子鏸飛美陪伴 痛喊媽媽我想妳

女兒原子鏸表示在過去的兩年裡為了離母親更近，帶著家人一同回到美國，直說經歷了許多情感起伏，「我愛妳媽媽，我想妳，但我知道妳會永遠在我心裡，因為妳已經成為我心中的一部分。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法