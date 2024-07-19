洪小鈴扮失智症從影最好哭 尹昭德走過鬼門關感恩愛妻

尹昭德、洪小鈴搭檔大愛《你好，我是誰2》，對照顧問題很有感觸。（大愛提供）

〔記者傅茗渝、實習記者謝函穎／台北報導〕尹昭德、洪小鈴昨出席大愛《你好，我是誰2》茶敘，洪小鈴劇中罹患早發性失智症，從職場女強人退化到失能尿失禁，直呼從影最好哭；演出老公的尹昭德也對被照顧者處境頗有感觸，他過去曾因結核性腹膜炎走過鬼門關，老婆更發願茹素求他平安。

洪小鈴從小有注意力不集中問題，拍了這部戲後，更審視自己的狀態，「壓力其實會根深蒂固在心裡面，不要讓自己陷在太腹黑的情緒。」尹昭德透露排戲時，常跟著導演馮凱順詞順到流淚，劇中洪小鈴對他崩潰喊「我手裡拿的時鐘，跟你的時鐘是不一樣的」讓他幾乎啞口無言，回想起還是忍不住哽咽。

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尹昭德深刻體會被照顧者心情，他15年前曾病重一年半，瘦到50幾公斤不成人形，起初四處求診都找不到病因，一度放棄人生，後來無肉不歡的老婆默默發願茹素，才奇蹟似診斷出結核性腹膜炎。尹昭德哽咽地說：「老婆真的是我的救命恩人。」如今他都會去育幼院、腦麻養護中心幫忙，已持續15年時間，他表示：「既然還我健康，我就要做。」

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