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曾斷言大S、具俊曄「婚姻最長3年」 命理師：我也毛骨悚然

塔羅牌老師艾菲爾（右圖）曾在節目中預言大S與具俊曄婚姻最長3年。（翻攝自IG、YT）塔羅牌老師艾菲爾（右圖）曾在節目中預言大S與具俊曄婚姻最長3年。（翻攝自IG、YT）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛因流感併發肺炎逝世，享年48歲，死訊震驚外界。然而，再過5天就是她和具俊曄結婚3周年，令不少粉絲相當感慨，曾在節目中斷言大S與具俊曄的婚姻最長不過3年的塔羅牌老師艾菲爾，稍早也在臉書發聲表示，「我也毛骨悚然」。

塔羅牌老師艾菲爾2年前在節目《新聞挖挖哇》中談到大S與具俊曄的婚姻，認為大S決定閃婚是受到流年影響，隨著時間過去就會感到乏味，更斷言「最長大概3年，比較沒辦法白頭偕老」。沒想到就在夫妻倆即將結婚滿3周年之際，大S因流感併發肺炎在日本離世，巧合令人感慨。

艾菲爾表示自己也感到毛骨悚然。（翻攝自臉書）艾菲爾表示自己也感到毛骨悚然。（翻攝自臉書）

稍早，艾菲爾老師也在臉書粉專放上過去節目片段表示「我看了也毛骨悚然，最長三年」，被網友問到「老師，你自己預測，但也毛骨悚然的因素是什麼？」艾菲爾也回應「心臟像被撞擊了一下」。

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