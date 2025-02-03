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曝大S生前私下為人 陳珮騏：謝謝妳......請原諒我！

大S猝逝的消息震驚各界。（翻攝自IG）大S猝逝的消息震驚各界。（翻攝自IG）

〔即時新聞／綜合報導〕女星徐熙媛（大S）春節到日本家族旅遊染上流感併發肺炎不幸逝世，享年48歲，震驚各界。曾與大S在偶像劇《轉角＊遇到愛》合作的演員陳珮騏，今天（3日）得知噩耗後悲痛發文，憶起過去大S私下善良的一面，遺憾沒能親口對大S說聲謝謝。

陳珮騏今天下午在臉書PO出《轉角＊遇到愛》演員合照悼念大S，「那麼多年了，心底一直放著對妳的感激。沒機會親口對妳說，將來也真的沒有機會了……。那年我還很菜又很窮，妳會為了我賺很少錢，還不能利用空檔接通告而替我向經紀人說幾句。後來我們在外面偶遇2次，都是妳主動打招呼，對於總穿得比碧珠還窮酸不體面的我，妳也從未看不起或嫌棄，甚至還向小S介紹我，會拉著我手關心我過得好不好～這些，都是雪中送炭的真心。」

陳珮騏PO出《轉角＊遇到愛》演員合照悼念大S。（翻攝自臉書）陳珮騏PO出《轉角＊遇到愛》演員合照悼念大S。（翻攝自臉書）

陳珮騏接著說：「後來我開始演台八時不久又遇上妳，那是我們最後一次碰上面。妳說：『終於！』而我怯怯的不好意思，只會儍笑回：『沒有』。這些年我好希望能再見妳一面，想親自謝謝當年妳的善良相待，但又覺得不好意思打擾，只是默默關注妳的消息，見妳困擾時為妳祝福、妳幸福時為妳開心。」

「雖然我曾發文說：以後不公開親友、同事的悼念，但今天我想告訴大家妳的美好。謝謝妳，妳的沒明講的支持和鼓勵我都放在心底沒有忘過，那些也都是我一直努力著的原因之一。謝謝妳，真的好想親口告訴妳，但真的沒有機會了……。熙媛，我總這麼喚妳，妳也從未不滿我沒稱呼妳一聲姐，從不因為妳紅、妳資深對我、對大家擺譜。妳真的好溫暖，真的好感謝妳……但也好對不起，沒能親口向妳道謝、回饋我的心意……。謝謝妳，祝妳安息；對不起，請原諒我，謝謝妳，我愛妳。」

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