還不夠！肯爺老婆全裸露三點 加碼曝光「鹹濕舌吻照」

肯爺加碼曝光與比安卡的舌吻照。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West）與太太比安卡森索里（Bianca Censori）今天（3日）為葛萊美紅毯帶來驚嚇，比安卡竟然全裸登場，驚呆眾人下巴，不僅如此，肯爺還在社群上曬出兩人舌吻照，再度引發討論。

第67屆葛萊美獎頒獎典禮在洛杉磯時間2日（台灣時間3日上午）舉行，紅毯上眾星雲集，肯爺老婆比安卡森索里穿衣風格一向大膽，大家早就見怪不怪，怎料今天跌破大家眼鏡，竟穿了一件國王的新衣，不僅露三點，底下的三角洲也是讓人看得一清二楚。後來甚至傳出夫妻倆是不請自來，被趕出場，讓葛萊美失焦。

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肯爺與比安卡的動作站位，似乎是在宣傳肯爺的專輯《VULTURES》。（翻攝自X）

不過為什麼比安卡會全裸登場，甚至背對鏡頭露出屁股，眼尖網友發現，肯爺的專輯《VULTURES》封面正是一名男性正面、女性背面的照片，似乎是趁機宣傳唱片。肯爺對老婆的身材相當驕傲，在X上曬出多張比安卡宛如雕像般完美的身材，甚至大方曬出「舌吻照」，相當與眾不同，再度驚呆網友們。

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