晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

西島秀俊闖好萊塢 搞笑逗洋妻 拉西達瓊絲合作翁倩玉 尊稱國寶級演員

日本影帝西島秀俊（右）和拉西達瓊絲在影集《桑妮：AI管家》飾演夫妻。（Apple TV+提供）

〔記者許世穎／台北－東京連線報導〕黑色喜劇懸疑影集《桑妮：AI管家》找來拉西達瓊絲及日本影帝西島秀俊飾演夫妻，拉西達透露一開始透過視訊認識彼此，「我非常激動，因為我剛看完《在車上》，非常喜歡這部電影！」讓西島當場笑言：「但我跟我的角色其實很不像！」

拉西達瓊絲（右）在影集《桑妮：AI管家》和翁倩玉合作，大讚她是國寶級演員。（Apple TV+提供）

該劇描述拉西達飾演的蘇西居住在京都，當丈夫在神秘墜機事件失蹤後，她的生活天翻地覆。之後她收到丈夫任職公司製造、名為「桑妮」的新型家用機器人，並和桑妮一同揭開丈夫失蹤的黑暗真相。

西島首度於好萊塢影集亮相，大讚拉西達非常有魅力，「她的表演很自然、很投入角色，我們會互相開玩笑，過程中感受到了她對這部影集展現的才華和熱情。」拉西達笑言首次和西島視訊，他就展現與在《在車上》中非常不同的幽默感，「我感到很驚訝，因為他在那部電影中非常嚴肅！」

除了西島，她不忘大讚同劇演出的翁倩玉簡直是「國寶級」演員，「她充滿了元氣，也非常幽默，是個很好的合作夥伴，他們兩位都會是身為演員的人會想成為的對象。」

由於影集探討著近期非常受關注的人工智慧與人類間的關係，拉西達雖表示對科技有些抗拒，但也表示知道這是不可避免的。西島則認為科技進步是一件好事，「但新科技總存在風險，所以必須決定如何應對它們，否則它們會滲透到你的生活中。」《桑妮：AI管家》已於Apple TV+全球上線。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中