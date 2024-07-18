西島秀俊闖好萊塢 搞笑逗洋妻 拉西達瓊絲合作翁倩玉 尊稱國寶級演員

日本影帝西島秀俊（右）和拉西達瓊絲在影集《桑妮：AI管家》飾演夫妻。（Apple TV+提供）

〔記者許世穎／台北－東京連線報導〕黑色喜劇懸疑影集《桑妮：AI管家》找來拉西達瓊絲及日本影帝西島秀俊飾演夫妻，拉西達透露一開始透過視訊認識彼此，「我非常激動，因為我剛看完《在車上》，非常喜歡這部電影！」讓西島當場笑言：「但我跟我的角色其實很不像！」

拉西達瓊絲（右）在影集《桑妮：AI管家》和翁倩玉合作，大讚她是國寶級演員。（Apple TV+提供）

該劇描述拉西達飾演的蘇西居住在京都，當丈夫在神秘墜機事件失蹤後，她的生活天翻地覆。之後她收到丈夫任職公司製造、名為「桑妮」的新型家用機器人，並和桑妮一同揭開丈夫失蹤的黑暗真相。

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西島首度於好萊塢影集亮相，大讚拉西達非常有魅力，「她的表演很自然、很投入角色，我們會互相開玩笑，過程中感受到了她對這部影集展現的才華和熱情。」拉西達笑言首次和西島視訊，他就展現與在《在車上》中非常不同的幽默感，「我感到很驚訝，因為他在那部電影中非常嚴肅！」

除了西島，她不忘大讚同劇演出的翁倩玉簡直是「國寶級」演員，「她充滿了元氣，也非常幽默，是個很好的合作夥伴，他們兩位都會是身為演員的人會想成為的對象。」

由於影集探討著近期非常受關注的人工智慧與人類間的關係，拉西達雖表示對科技有些抗拒，但也表示知道這是不可避免的。西島則認為科技進步是一件好事，「但新科技總存在風險，所以必須決定如何應對它們，否則它們會滲透到你的生活中。」《桑妮：AI管家》已於Apple TV+全球上線。

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