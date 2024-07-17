炎亞綸緩刑回歸 Q18復出8月見

炎亞綸（左）、石知田主演科幻影集《Q18量子預言》將播出。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕炎亞綸、石知田主演的科幻影集《Q18量子預言》2022年殺青，原本去年要播出，卻碰上劇中演員炎亞綸爆桃色風波、宥勝涉性騷等事件，沒有平台願意接手。近來炎亞綸案件獲判緩刑，該劇準備「重見光明」，8月將在三立播出，也代表炎亞綸即將復出，但宥勝因強制猥褻罪獲判8個月徒刑，2集戲分全數被刪掉。

宥勝為戲勤練攀岩，如今戲分都被刪掉。（翻攝自臉書）

炎亞綸被控拍攝、持有未成年私密影片，緩刑定讞，風波告一段落，但他其實早在數月前就已有各種復出動作，像是積極瘦身，還舉辦海外粉絲見面會，包括8月在日本福島與粉絲旅行，還有9月的香港演唱會，對於炎亞綸是否參與新戲宣傳，三立表示「他尚未回應」，但他和石知田的角色貫穿全劇，戲分沒有因此受影響。

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而宥勝方面卻大相逕庭，三立表示：「宥勝演出部分，確定全都刪光。」因該劇是宥勝爆出#METOO事件前就殺青，宥勝只參與其中一齣單元劇的角色，因此沒機會找其他人重拍，劇組決定直接刪除，可惜扮演他老婆的李杏跟著遭殃，戲分也全遭刪除。

李杏昨表示拍這部戲過程真的特別辛苦，對於不能播出，「雖然覺得可惜，但可以理解並尊重。」

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