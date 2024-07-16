鬼家人影集化許光漢恥度升級 即興台詞對嗆王淨

許光漢在《正港分局》詮釋直男刑警。（Netflix提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕電影《關於我和鬼變成家人的那件事》推出續集，來找原班人馬許光漢、王淨、馬念先、陳彥佐演出Netflix犯罪推理喜劇影集《正港分局》。王淨以經典台詞喊話：「真的是不～敢～相～信！」表示影集的台詞會更荒謬、更無厘頭，「最痛苦的時候莫非是要忍著不笑場。」

許光漢在《正港分局》詮釋直男刑警，和警花死對頭王淨（圖）互相飆罵火藥味濃。（Netflix提供）

許光漢在《正港分局》詮釋鋼鐵直男刑警，恥度再升級，他開心說：「儘管這是一部衍生的影集作品，但感覺更像是一個同學會，大家再次聚在一起，合作默契也都變得很好了！真的蠻開心可以再來一起玩。」他透露角色吳明翰將在影集中展現更多不同的樣貌，請觀眾拭目以待。

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王淨飾演的警花是許光漢的死對頭，她透露兩人劇中火藥味濃烈，常常一見面就打架，印象最深刻的一場戲竟然是「與吳明翰彼此怒吼」，她說：「那場戲我跟光漢兩人見面就互嗆對方，對罵的台詞，導演希望我們可以完全即興發揮，所以每個鏡頭都罵他不一樣的內容，罵得很過癮。」許光漢也很有默契地對這場戲印象深刻：「那場戲罵她的台詞真的很難聽，後來回想起來還真有點嚇到。」

不少人好奇，在《鬼家人》飾演鬼魂的「毛毛」林柏宏為何沒回歸衍生影集，導演程偉豪解釋，「因在電影中毛毛已經透過吳明翰幫他完成心願，不但找到開車撞他的真兇、也和毛爸解開心結，才會化為光點離開，這是我們創作角色時所能想到對毛毛來說最圓滿的結局了，希望他毫無掛念的展開全新的人生，所以決定創作《正港分局》時，由於故事設定發生在明翰出院後，回到警隊時遇到新案件時，專心發展這群拐瓜劣棗的小隊員如何緝拿兇手，所以這次才沒有毛毛的回歸。」

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