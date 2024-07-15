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娛樂 最新消息

頌樂吊帶襪火辣登場 演唱會瞬間變紅磨坊

頌樂在舞台上勁歌熱舞，掀起全場3000人尖叫聲。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團MAMAMOO頌樂昨在台北國際會議中心開唱，吸引3000名粉絲朝聖，她身穿白色性感吊帶襪，辣度爆表，以夯曲《Colors》開場，把現場變成紅磨坊，嗨翻全場。

此次巡演，頌樂6月先在高雄開唱，7月移師台北，她以中文自我介紹：「大家好，台北容順（頌樂粉絲名），我是頌樂金容仙，謝謝！」她回顧2018年第一次舉辦個人演唱會至今已過6年，能夠在台北辦演唱會讓她非常感激且榮幸。

頌樂開場穿吊帶襪現身，辣度爆表。（記者王文麟攝）

頌樂大讚台北最有名的就是「清澈的天空」，沒想到此話一出，全場粉絲愣住，頌樂察覺不對勁，詢問大家：「你們是第一次聽說嗎？」全場大喊：「對！」讓頌樂自嘲：「我好驚慌失措。」

除了表演許多流行夯曲之外，頌樂還把音樂劇搬到舞台上，獻唱《The Girl I Used To Be》，更臨時改詞加進「台北」兩字，宛如迪士尼公主般的天籟美聲，讓全場歌迷如癡如醉。最後她依依不捨與台粉道別，並承諾很快再與大家相見。

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