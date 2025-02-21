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娛樂 最新消息

郭品超突宣布「單身多年」 提結婚心裡直翻白眼

郭品超（右）先前曾經認愛比他小19歲的女星馬澤涵。（翻攝自微博）郭品超（右）先前曾經認愛比他小19歲的女星馬澤涵。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人郭品超4年前認愛小他19歲的女星馬澤涵，沒想到今（21）他在微博發文卻表示自己「沒結婚，已經單（單身）多年」，還表示每次有人問他結婚生子的事，郭品超都敷衍回答，其實內心白眼翻到天。

藝人郭品超今發文表示自己單身多年。（翻攝自微博）藝人郭品超今發文表示自己單身多年。（翻攝自微博）

郭品超的發文先提到，最近網路上有很多令人遺憾的事，讓他感受到人生無常，話鋒一轉，他提到身邊有很多人都愛問他「身邊有這麼多人都結婚生子了，你看到都不想趕快結婚嗎？」郭品超嘴上敷衍回答，心裡卻想著：「你看到身邊的人離世，你怎麼沒想去死呢？所以究竟別人的生活跟你有什麼關係啊？人生已經很辛苦了，我們為何還要去拿別人的眼光和感受來懲罰自己呢？」他更進一步說：「沒辦法，在這個世界，有些人會操著跟你祖宗十八代沒關係的新，但就是不會幫你還房貸，不會幫你更幸福」。

撇除感情不談，郭品超對自己目前的生活還挺滿意的，他平時偏愛戶外活動，喜歡攀岩、騎車、露營、漂流，郭品超認為這些活動都能幫助他離開現在的生活圈、淨化心靈。另外，郭品超也透露自己目前正在拍新戲，演出的角色是他很想演的角色，讓他格外開心。

郭品超微博發文說著自己的單身心情及目前生活。（翻攝自微博）郭品超微博發文說著自己的單身心情及目前生活。（翻攝自微博）

【郭品超微博全文】

最近在網上看到許多令人遺憾的事，那就是人生無常，所以我也有些感悟。
這些年來，身邊的人見到我最常說的一句話：聽說你結婚了，恭喜你！
我說：沒結婚，已經單多年了。
這些人就會接著問：那你身邊有這麽多人都結婚生子了，你看到都不想趕快結婚嗎？
通常我都會敷衍回答：如果遇到合適的就結。
但其實我心裡想說：那你看到身邊的人離世，你怎麽沒想去死呢？所以究竟別人的生活跟你有什麽關係啊？人生已經很辛苦了，我們為何還要去拿別人的眼光和感受來懲罰自己呢？
沒辦法，在這個世界，有些人都會操著跟你祖宗十八代沒關係的心，但就是不會幫你還房貸，不會幫你更幸福！
這兩年多來我特別喜歡做戶外活動，如攀巖騎行露營漂流等。
目的就只是想遠離現在的生活圈，凈化一下心境，這確實會讓我心情變得更好，也會為我回到原本的生活圈，提供些動力，該直面的問題就要解決和想通順，所以我發現要改變的壓根不是我的行為，而是我的思維。
今年是我的太歲年，人都無法預計到一生總共可以經歷過幾次自己的太歲年，所以人生開心就好！
最近在拍攝新戲，原來做自己想做的事，演自己想演的角色可以這麽開心！
大家都要一起加油！

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