獵鷹接棒當《美國隊長》 福伯化身美國總統

安東尼麥基飾演的獵鷹在《美國隊長：無畏新世界》已接棒成為美國隊長。（迪士尼提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕漫威電影宇宙明年首部大作《美國隊長：無畏新世界》曝光首支預告，安東尼麥基飾演的「獵鷹」繼承美國隊長盾牌，成為新一代「美國隊長」，傳奇巨星「福伯」哈里遜福特則接棒已故的威廉赫特，飾演當上總統的羅斯將軍，這也是福伯繼1997年《空軍一號》後再扮美國總統。

哈里遜福特（左）化身美國總統，在《美國隊長：無畏新世界》試圖拉攏獵鷹。（迪士尼提供）

據悉電影的氛圍將更接近《美國隊長2：酷寒戰士》的諜報風格，動盪不安的局勢似乎醞釀著更多陰謀。預告最後一幕更出現紅浩克在華盛頓特區的櫻花中接住美國隊長的盾牌，展開一場史詩般的戰鬥。

請繼續往下閱讀...

曾演出《無敵浩克》的麗芙泰勒暌違17年再度扮演羅斯之女「貝蒂」（原為浩克女友），先前已於影集《獵鷹與酷寒戰士》現身的丹尼拉米瑞茲則飾演新一代「獵鷹」華金托雷斯。

漫畫中紅浩克原先是由羅斯變化而成，不過電影常會因為改編而更動，所以究竟是不是變身後的福伯，也許還藏有驚喜。《美國隊長：無畏新世界》將於2025年2月在台上映。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法