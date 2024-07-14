許光漢工作不耽誤戀愛 300個許太太擠爆活動

許光漢相隔數月返台出席公開活動，吸引300多人爭睹。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕許光漢近來行程滿檔，昨天在台北忠孝SOGO出席韓系品牌活動，吸引300名死忠粉絲朝聖，裡面也有從南韓飛來台追星的粉絲。許光漢對此感到非常開心，表示很久沒有在台北出席活動，「大家就像天氣一樣熱情！」

許光漢最近在日韓、香港及北京到處跑，已經好幾個月沒有躺在自家床鋪上，「有一種我是誰、我在哪的感覺，感覺很不像我家，不熟悉的感覺。」

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許光漢在韓劇《無路可走：輪盤賭》飾演殺手，請大家期待。（翻攝自IG）

他演出的韓劇《無路可走：輪盤賭》即將在7月底上線，表示當時在南韓拍攝不會感到不適應，沒有水土不服的狀況，硬要說大概只有食物太多澱粉，感覺自己有變重，但仍努力健身運動。回憶起拍攝過程，許光漢透露當時天氣相當寒冷，體感溫度只有零下21度，晚上在湖邊拍打戲，「可是身體熱起來，等待換了另一個鏡頭的時間，身體又冷了。」

隨著他在南韓演藝圈發展，人脈也越來越廣，先前他送花給近期爆紅的韓星邊佑錫，還互相追蹤IG，引發關注。許光漢透露，因為兩人有共同認識的工作人員，加上自己有空檔，因此一起吃了飯，很開心兩人剛好同月同日生。

最近他參加了落日飛車成員國國的婚禮，特別飛到泰國蘇美島，表示很早就跟對方約好，只要有空就一定出席。問及是否想談戀愛？他認為隨緣，「不過工作跟玩樂還有愛情都要並行，這樣你的人生才會比較充實、圓滿！」

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