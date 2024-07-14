晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

許光漢工作不耽誤戀愛 300個許太太擠爆活動

許光漢相隔數月返台出席公開活動，吸引300多人爭睹。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕許光漢近來行程滿檔，昨天在台北忠孝SOGO出席韓系品牌活動，吸引300名死忠粉絲朝聖，裡面也有從南韓飛來台追星的粉絲。許光漢對此感到非常開心，表示很久沒有在台北出席活動，「大家就像天氣一樣熱情！」

許光漢最近在日韓、香港及北京到處跑，已經好幾個月沒有躺在自家床鋪上，「有一種我是誰、我在哪的感覺，感覺很不像我家，不熟悉的感覺。」

許光漢在韓劇《無路可走：輪盤賭》飾演殺手，請大家期待。（翻攝自IG）

他演出的韓劇《無路可走：輪盤賭》即將在7月底上線，表示當時在南韓拍攝不會感到不適應，沒有水土不服的狀況，硬要說大概只有食物太多澱粉，感覺自己有變重，但仍努力健身運動。回憶起拍攝過程，許光漢透露當時天氣相當寒冷，體感溫度只有零下21度，晚上在湖邊拍打戲，「可是身體熱起來，等待換了另一個鏡頭的時間，身體又冷了。」

隨著他在南韓演藝圈發展，人脈也越來越廣，先前他送花給近期爆紅的韓星邊佑錫，還互相追蹤IG，引發關注。許光漢透露，因為兩人有共同認識的工作人員，加上自己有空檔，因此一起吃了飯，很開心兩人剛好同月同日生。

最近他參加了落日飛車成員國國的婚禮，特別飛到泰國蘇美島，表示很早就跟對方約好，只要有空就一定出席。問及是否想談戀愛？他認為隨緣，「不過工作跟玩樂還有愛情都要並行，這樣你的人生才會比較充實、圓滿！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中