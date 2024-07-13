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娛樂 最新消息

林岱縈化身敬老大使 想起阿嬤紅眼

林岱縈擔任紅心字會敬老公益大使，坦言很想念自家阿嬤。（記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕樂天女孩林岱縈昨擔任紅心字會敬老公益大使，與長輩互動的過程中，林岱縈想起自己的阿嬤不禁紅眼眶，提到每次回鄉下阿嬤家總是會吃到豐盛桌菜，小時候常和阿嬤一起到田裡種花生、去鴨寮趕鴨，林岱縈感慨道：「那是小時候最樸實、最快樂的日子。」

林岱縈昨出席信義老人服務中心27週年的慶祝活動，與管弦樂團小朋友和烏克麗麗班的長輩們一起演唱歌曲《恰似你的溫柔》，她鼓勵民眾，可以利用閒暇之餘，到老人中心擔任志工，學習如何讓長輩平安快樂地度過晚年，她提到自己的「晚年規劃」，笑稱要跳舞跳到不能跳為止，「老了要在老人中心繼續跳舞，我也很會寫書法，還可以上書法班。」

而她所屬的中職樂天桃猿日前遭數名樂天女孩控訴拖欠薪資，林岱縈被問及此事，她表情尷尬表示，球團經紀已有回應，個人就不多表態，強調自己已經有陸續收到薪資，「可能有些程序延遲到匯款時間，我沒聽說（球團）財務吃緊，應該也沒那麼嚴重。」昨隊友巫苡萱出席其它活動時，也與林岱縈同一口徑，表示有收到錢了。

林岱縈去年與前經紀公司爆出合約糾紛，如今還在打刑事官司，仍有將近7位數的薪水沒拿到，事件預計會在今年落幕。至於隊友十元與奧運羽球國手王齊麟愛得熱烈，兩人被傳明年結婚，林岱縈笑回有聽說，但不確定確切時間點，不過承諾如果明年結婚，她一定送上大紅包。

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