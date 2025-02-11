汪小菲、張蘭鬧不停！妻子Mandy衰遭殃「表態不忍了」

Mandy（左起）無端遭汪小菲、張蘭連日來的爭議波及。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛不敵流感併發肺炎病逝日本後，前夫汪小菲急忙返台卻因母親張蘭造謠等失控行徑，氣得公開揚言斷絕母子關係，就連現任妻子「Mandy」馬筱梅也被輿論推至風口浪尖上，甚至無端遭到酸民惡言謾罵。對此，Mandy也親自上陣做出回應。

大S病逝後，先是汪小菲在獨步台北街頭上演淋雨下跪的苦情戲碼，後有張蘭造謠遭揭穿硬拗不認錯的鬧劇，讓中國廣大網民紛紛看不下去，義憤填膺群起抵制母子倆的餐飲品牌「麻六記」，就連抖音、微博也先後對2人旗下的帳號進行封禁開鍘，即使汪小菲公開宣告與張蘭斷絕關係，卻也已於事無補、覆水難收。

請繼續往下閱讀...

不過，汪小菲的二婚台灣網紅妻子Mandy也無端遭受輿論波及，有粉絲見狀在她的私人IG留言關心，「想對您說酸民很多，但是溫暖的人更多，希望Mandy不要對這一切灰心，腰桿挺直的好好的生活著，祝福妳一切都好。」面對粉絲喊話送暖，Mandy雖未用文字給予答覆，但仍透過按讚表態以示認同。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法