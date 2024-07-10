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大元錯失北影女配角獎 曝鼓鼓補槍

大飛（左起）、大元以及黃宣昨出席《愛的噩夢》首映，直說要唱跳Popu Lady招牌歌曲沒在怕。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕台片《愛的噩夢》昨晚首映會，主要演員林柏宏、謝欣穎、「大元」林艾璇、大飛、黃宣等人一同出席，黃宣在片中飾演關鍵角色「兔子人」，導演廖明毅透露當初曾想找日本影帝北野武演出，後來想說對方年紀大，不太可能來台才作罷，讓黃宣聽了直說：「原來我是貧民版北野武！」

林柏宏（左）、謝欣穎被拱票房突破5000萬要唱跳，當場面有難色。（記者胡舜翔攝）

大元憑該片入圍台北電影獎最佳女配角，上週六出席頒獎典禮，以一襲低胸禮服驚豔全場。她笑說未婚夫鼓鼓對禮服完全沒有意見，反而不斷說教：「他有看直播，覺得我那天很好笑、沒有進入狀況，還說我嘴角一直抽動。」但她強調這是未婚夫關心的表現。

至於未得獎鼓鼓有沒有安慰？大元說也沒有，「他說看了其他片段後就知道我大概為什麼沒有得獎，但我有入圍就真的很開心了，完全不會有任何失望」，隨後更說導演廖明毅是她的伯樂，讓廖明毅當場表示其實太太才是，因為是太太叫他看她的演出，「不知道我真的找她，太太有沒有吃醋！」

林柏宏日前在北影頒獎典禮上，清唱了一同頒獎的劉品言還在女團「Sweety」時期的歌曲《愛是怎麼一回事》，昨被問到票房公約，乾脆被拱票房突破5000萬，就和謝欣穎、項婕如、大飛、黃宣一起還原大元昔日女團「Popu Lady」的成名曲《戀愛元氣彈》的熱舞唱跳，讓林柏宏、謝欣穎當場面有難色。《愛的噩夢》將於7月12日在台上映。

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