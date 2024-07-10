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娛樂 最新消息

《讓我們藝起讀書吧》廖文強被企鵝繪本擊中HEART 翻書獲得平靜

廖文強最近重看《企鵝HEART》，很喜歡作者的溫暖筆觸。（何樂音樂提供）

從坂崎千春療癒圖文 找到正視自己的勇氣

廖文強去年11月推出EP《成為誰的家》，今年持續創作。（資料照）

記者張釔泠／專訪

創作歌手廖文強推薦坂崎千春的繪本《企鵝HEART》，坦言翻開書的第一頁，看到「我的心／是一隻／企鵝的形狀」就令他好奇心爆表，「加上沒人能抗拒的可愛企鵝，這本書從封面與書名開始，就毫無疑問地可以深入人心。」

好友口吻 傳達單純美好

廖文強對書中的概念很有共鳴，「我們的心都像是一隻不忌口的企鵝，把經歷過的一切大口大口地吞下，有些轉化成能替未來禦寒的能量，有些則背在背上，成為難以放下的重擔。」 很喜歡作者透過療癒的文字，撫慰了生活中面臨的迷惘和不安，沒有令人心生畏懼的說教、也沒有艱澀的大道理，用一張張可愛的圖、一句句像好友傾訴的口吻，傳達單純的美好。

他今年與冰球樂團合寫新歌《Hangry》收錄在《八戒》EP中，四月份和媽媽到美國探望哥哥一家人、順便過了生日，最近在整理家中，翻到這本學生時期朋友送的繪本，「我一直都很喜歡繪本，能用保有童心的筆觸與文字，講著不同時期都會有不同體悟的溫暖內容。」離開校園之後，難免羨慕著別人在工作上的成就與際遇，看著這本書讓他在茫然的生活中，重新找到能正視自己的勇氣。

建議大家從繪本找回閱讀樂趣

他表示，大家現在可能沒有辦法花太多時間讀書，建議從繪本慢慢找回閱讀的樂趣與習慣，「我認為這是一件很棒的事；而且繪本總是能用相當平易近人的方式，將重要的資訊傳遞給讀者。」如果在資訊爆炸的時代，因為別人在社群軟體上的生活總是看來完美，所以感受到焦慮，「我相當推薦大家花個短短的幾分鐘翻閱這本書，一定能從中找到平靜與祝福。」

喜歡朱少麟小說 激起創作魂

雖然這次推薦的是繪本，但廖文強小時候最喜歡的作者是小說家朱少麟，「我曾經將他的《燕子》這本書借給國文老師，還因為太喜歡《地底三萬呎》而在專輯裡寫了一首同名歌曲。」從《傷心咖啡店之歌》開始，感受到朱少麟每一本作品在文字美感和哲學思辨上的進化，「看著自己喜歡的作者交出全新的作品，感覺也很像聽著喜歡的歌手發新專輯一樣，那種一起成長的感覺真好。」

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