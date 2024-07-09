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娛樂 最新消息

泫雅當10月新娘 龍俊亨套牢性感小野馬

泫雅情定龍俊亨，將在10月步入婚姻殿堂。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日韓演藝圈喜事連連！南韓「性感小野馬」泫雅情定龍俊亨，證實將在10月步入結婚殿堂，她在4月受訪時甜喊對方是「給予她勇氣的人」；日劇男星間宮祥太朗昨宣布與圈外女友結婚，強調自己還不成熟，未來會繼續努力。

龍俊亨抱得美人歸，認愛泫雅半年就結婚。（得藝室提供）

32歲的泫雅在今年1月透過牽手照認愛大3歲的歌手龍俊亨，昨上午傳出兩人將在10月11日的良辰吉時於首爾完婚，下午泫雅所屬的經紀公司AT AREA就證實消息，表示兩人將在10月舉行非公開婚禮，屆時只會邀請親朋好友參與；公司進一步指出，泫雅與每當遭遇困難時總會給予彼此極大撫慰的龍俊亨修成正果，展開全新的人生，希望大家能給予下定決心的泫雅祝福。

龍俊亨、泫雅過去都隸屬於Cube娛樂，兩人還一起合作過夯曲《Change》，郎才女貌。但泫雅在2018年爆出與師弟Pentagon成員Dawn的地下情，遭到公司反對，雙雙離開CUBE娛樂，兩人一度傳出論及婚嫁，戀愛談得轟轟烈烈，前年卻分手收場。

間宮祥太朗昨宣布與圈外女友結婚，立刻登上X熱搜，獲得日本網友的祝福。
（翻攝自X）

★間宮祥太朗報喜 娶圈外女友

至於曾演出《Oh！My Boss！戀愛別冊》、《真夏的灰姑娘》的日劇熟面孔間宮祥太朗，也在昨天透過官網公布婚訊，透露與交往很久的女性結婚，並感謝工作上的各方人士，以及一直以來支持他的粉絲，認為人生可以走到這個階段都是多虧了大家，強調未來會為了更上一層樓繼續努力。

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