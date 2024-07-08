尹斗俊久違7年催淚喊SO BEAST Highlight嗨翻高流讚最美風景是粉絲

Highlight的尹斗俊（左起）、孫東雲、李起光、梁耀燮拿著玫瑰花，坐在階梯上獻唱。（希林國際提供）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕韓團Highlight首次來高雄開唱，週末兩天吸引8000人嗨翻高流，這是他們拿回舊團名「BEAST」商標使用權首次來台，獻唱包括《Shock》、《Fiction》等經典夯曲，隊長尹斗俊暌違7年高喊「SO BEAST」打招呼，讓現場粉絲感動不已，尹斗俊也感謝粉絲們不離不棄的等待。

尹斗俊大喊「SO BEAST」，讓全場粉絲都感動不已。（希林國際提供）

首次來港都演出，主唱梁耀燮嘴甜誇高雄最美的風景，就是他眼前的粉絲們，掀起全場歡呼聲。對於眾多粉絲在小港機場接機，李起光、孫東雲都覺得非常幸福，且感受到粉絲滿滿的愛意，梁耀燮也趁機告白「大家我愛你，你們很漂亮」，尹斗俊腦筋動很快，認為歌曲《Beautiful》最適合台粉，「因為台灣粉絲都很漂亮！」

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李起光伸長手與觀眾席的粉絲比愛心。（希林國際提供）

他們多次來台，梁耀燮回憶起2009年出道隔年就來台灣開唱，粉絲熱情迎接的樣子，至今仍留在他心中，最難忘的就是「排字應援」，更搞笑尋找當年吹哨子要大家翻面的人是否有到場。

孫東雲也說當時第一場台灣演出，也是他們第一次到海外，「相信這次的高雄演出，也會久留在我心裡」，尹斗俊則提到，當時現場氣氛熱烈到還以為在首爾，每首歌都能大聲應援跟合唱，讓他們印象深刻。最後Highlight獻上兩次安可，為活動畫下句點。

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