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娛樂 最新消息

林品彤鏖戰李雪封后 李銘忠遺珠雙摃龜

李銘忠入圍北影最佳男主角、男配角兩大獎，最後遺憾未能拿獎。（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕馬來西亞演員李銘忠分別以《（真）新的一天》、《少男少女》風光入圍第26屆台北電影獎最佳男主角、男配角，不料敗給《周處除三害》阮經天和李李仁，成為本屆北影最大遺珠。

北影總監李亞梅透露李銘忠在男主角、男配角項目皆討論到最後一輪，可惜未能拿獎；以《周處》封帝的阮經天共獲得12票高票，李亞梅表示評審團共識度高，他（阮經天）太強了，戲分、投入程度明顯可見。

李銘忠在今年北影典禮上難得和哥哥李銘順同台頒獎，李銘順開心說他（李銘忠）熬很久了，能一次入圍兩項很厲害，是他的天花板，倒是李銘忠看得開，謙稱能入圍就像拿獎了。

林品彤去年以《小曉》抱走金馬影后，今年以同片再攻下北影影后。（記者王文麟攝）

影后方面，《小曉》林品彤和《明日之子》李雪討論到最後，由林品彤勝出；評審團主席陳果大讚林品彤「過動症女孩」角色太難演，加上又是群戲，特別是年紀那麼小，誇她很能演。

今年北影共有271件作品報名，31部電影入圍，李亞梅表示評審花8小時半討論出得獎名單，共識度最高是「最佳造型設計獎」，13位評審都投給《老狐狸》，討論最久的是紀錄片，花了43分鐘。

李亞梅（左）、陳果說明本屆北影評審內幕。（記者王文麟攝）

陳果大讚在台灣拍片很幸福，商業藝術電影兼容並蓄，特別點名《老狐狸》和《周處》尤其拍得好，話鋒一轉，他打趣說台灣的劇情片拍太長，像10集電視劇剪成一部電影，看久了會累。

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