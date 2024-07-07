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娛樂 最新消息

（第26屆台北電影獎）李李仁嗨擒男配視訊老婆挨罵 陳意涵喜奪女配 鄭又菲抱奪新演員落淚

李李仁憑《周處除三害》拿下最佳男配角，開心高舉獎盃跳高高。（記者王文麟攝）

〔記者許世穎／台北報導〕第26屆台北電影獎最佳男女配角分別由《周處除三害》李李仁和《小曉》陳意涵獲得，李李仁上台時哽咽致詞，不忘感謝太太陶晶瑩「謝謝她20年來一直幫我做正確的選擇！」陳意涵則說14年前憑《聽說》封后時還是個只知道談戀愛的小女生，「14年後我已經是兩個孩子的媽」，被問開不開心直說：「說不開心是不可能的！」

李李仁上台時直說真的沒有想到可以站在這裡，接著感謝導演黃精甫、監製李烈，還有男主角阮經天，「因為有你才有站在這裡的陳灰（片中角色）。」更謙虛表示應該是同片的袁富華還有陳以文入圍，直說要跟兩人分享該獎，「他們的表演比我更有深度、更精彩，我應該就是被鼓勵吧！」

被問到得獎後最想做的事，李李仁說最想打電話給太太陶晶瑩，隨後立刻被拱視訊，電話接通後他把鏡頭轉向大家，陶晶瑩笑罵「靠北啊！我素顏，白痴喔！」但難掩為老公開心的心情。

北影影后陳意涵再憑《小曉》獲得最佳女配角，感謝北影一直給她很大的鼓勵。（記者王文麟攝）

陳意涵則感謝台北電影節給了她很大的鼓勵，「在我最需要幫忙的時候給我很大的支持，每次都在我很迷茫的時候給了我肯定，讓我確定做的事情的對的。」最後不忘感謝片中女兒林品彤以及對手演員劉俊謙。

11歲童星鄭又菲憑《BIG》拿下最佳新演員，不忘感謝導演魏德聖。（記者王文麟攝）

最佳新演員則由《BIG》11歲童星鄭又菲獲得，她上台時感動落淚，哽咽表示感謝導演魏德聖，更透露過去曾經試鏡30幾次都沒有中，爸媽都要她放棄，「他們覺得我是不是不適合吃這行飯，很高興被評審看到。」

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