娛樂 電視

金鐘最催淚畫面！謝瓊煖緊握《影后》原形人物柯淑勤 內情曝光

〔記者邱奕欽／台北報導〕第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮18日晚於台北流行音樂中心圓滿落幕，不過《影后》謝瓊煖與戲中角色「柯麗芬」原型柯淑勤，被捕捉到在台下緊緊握著彼此的手，畫面成為當晚最動人的一幕。

謝瓊煖在《影后》中飾演的「柯麗芬」，原型正是柯淑勤本人，當時她身穿黑色西裝套裝，神情溫柔地伸出手，握住坐在身後、身穿白色亮片禮服的柯淑勤，這一幕象徵戲裡戲外的交錯與傳承，充滿真情，讓網友們紛紛動容表示：「她們不是演員，而是真實人生的彼此寫照。」

謝瓊煖（前排）與柯淑勤在典禮上緊握彼此的手，動人一刻恰巧被鏡頭捕獲。（翻攝自YouTube）謝瓊煖（前排）與柯淑勤在典禮上緊握彼此的手，動人一刻恰巧被鏡頭捕獲。（翻攝自YouTube）

典禮結束後，謝瓊煖也在社群回應「謝謝看到的你妳你們！」簡短卻誠懇。更巧的是，這段溫馨畫面正是在柯淑勤的女兒杜蕾獲頒「最具潛力新人獎」的瞬間被拍下，母女與角色命運的重疊，再度印證《影后》故事的生命力，戲裡戲外交融成最真實的感動。

針對這幕被瘋傳的畫面，柯淑勤的小編也在留言區親揭內情「她們很熟，是會拿水果去對方家那種！謝謝大家⋯」一句話透露2人多年來的深厚私交。事實上，《影后》中「柯麗芬」的靈感就來自柯淑勤，而柯淑勤本人也曾坦言「對，就是我，為製作人、導演丈夫還債、獨力撫養一雙兒女，還能有誰，就是我啦，角色名都直接用『柯』了，很明顯不是嗎？」戲如人生，也讓這場金鐘牽手成為最真摯的致敬。

