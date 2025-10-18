金鐘60》小S隔20年拿獎「休息室痛哭」！認跨年後再回歸：第一個沒大Ｓ的年

〔記者林欣穎／台北報導〕第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮昨（17）日完滿落幕，節目類最佳主持人由小S、派翠克拿下，這也是小S時隔20年拿獎。昨晚小S、派翠克出席慶功宴，談及復出規劃她也鬆口回應細節。

東綜「小姐不熙娣 」金鐘慶功宴；小S徐熙娣（左）、派翠克。（記者陳奕全攝）

小S在頒獎典禮結束後回到休息室就大哭一場，坦言如今心情都算起起伏伏，她很感謝蔡康永陪在她身旁，「沒有康永哥我想我不會有勇氣站到台上，他說他會在我旁邊，不管我說什麼他都會接下去，很多段是臨時來的反應，所以我想我很適合重新出道，但是是跟康永哥」，神來一筆也讓一旁的派翠克綜藝摔，隨即喊話：「妳回來《不熙娣》，跟康永哥可以去脫口秀」。

請繼續往下閱讀...

至於小S何時才要回歸，她說雖然會回去《不熙娣》但自己也不知道時間點，「等過完跨年吧，因為之前跨年是在大S家過，這是第一個沒有我姊的年，還不知道要怎麼過。」

她也很感謝在她停工期間替她代班的吳姍儒，對於吳姍儒之前常遭酸民攻擊，她也暖心要她別在意，誇讚吳姍儒風趣幽默又漂亮，而吳姍儒也在他們得獎時傳訊恭喜，小S不忘謝謝吳姍儒，講到自己都有看她與派翠克節目時，還口誤把派翠克講成陳漢典，隨即又提到派翠克跟吳姍儒主持默契很好，「我覺得我是多餘的人！」

依然充滿小S式的幽默。日前她傳與吳宗憲產生嫌隙，但昨天在金鐘舞台兩人互動如常，小S也說吳宗憲昨很溫暖還有鼓勵她。

