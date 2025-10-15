自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

命理師周映君斷言黃國昌「大運剩1年」 網朝聖：回頭看真的很準

立委黃國昌今年當上民眾黨主席，外界也盛傳他有意角逐新北市長；卻被命理師周映君公開預言未來大運「只剩下1年」，對比近期「養狗仔」、「養駭客」等爭議連環爆，許多網友讚嘆：「老師真的太神了！」（資料照）立委黃國昌今年當上民眾黨主席，外界也盛傳他有意角逐新北市長；卻被命理師周映君公開預言未來大運「只剩下1年」，對比近期「養狗仔」、「養駭客」等爭議連環爆，許多網友讚嘆：「老師真的太神了！」（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕命理師周映君前陣子上節目，公開預測民眾黨主席黃國昌未來運勢，斷言黃國昌「選不上」新北市長，並稱大運「只剩下1年」。「雞排妹」鄭家純14日在臉書貼出周映君8月上節目的截圖，由於近期黃國昌「養狗仔」、「養駭客」等爭議連環爆，許多網友讚嘆周映君：「老師真的太神了！」

鄭家純14日在臉書發文提到，周映君8月在《新聞挖挖哇》果斷預言黃國昌「選不上」新北市長，因為黃國昌的大運只剩1年，之後會遇上麻煩和重大爭議，導致運勢會變得不太好，「明年恐怕有很多麻煩事情糾纏他」。

鄭家純提及，周映君6年前就曾預言柯文哲「2024總統完全不可能」，並大膽預言他在66歲時將走入「空亡」。鄭家純也諷刺地說：「我支持黃國昌加入國民黨，參選2026新北市長。」

針對周映君的預言，許多網友紛紛讚嘆：「周老師真的太神了！」、「說到對政治人物算命，我只信周老師～」、「回頭看真的很準。」、「這次我信了！」、「好玄 ，都說中了。」、「科學的盡頭是玄學。」也有網友提到：「黃國昌近幾年的面相跟以前差很多。」、「放心，他會堅持到把民眾黨關完燈之後再去國民黨！」、「從黃國昌近幾年的面相，可以發現跟過去完全不同。相由心生，ㄧ個人心裡只想著算計別人，面相也會跟著改變！」

鄭家純在留言處也說到：「玄學的流年運勢為風水輪流轉，每個人都會有起起落落。但如果沒有做離譜的虧心事，就算走入『空亡』也不會進土城。黃爸爸數位狗園若沒有成立，頂多只是選不上新北市長，繼續當立委沒啥問題，但不至於歷史定位變成：臭不可聞的狗仔爸爸。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中