命理師周映君斷言黃國昌「大運剩1年」 網朝聖：回頭看真的很準

立委黃國昌今年當上民眾黨主席，外界也盛傳他有意角逐新北市長；卻被命理師周映君公開預言未來大運「只剩下1年」，對比近期「養狗仔」、「養駭客」等爭議連環爆，許多網友讚嘆：「老師真的太神了！」（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕命理師周映君前陣子上節目，公開預測民眾黨主席黃國昌未來運勢，斷言黃國昌「選不上」新北市長，並稱大運「只剩下1年」。「雞排妹」鄭家純14日在臉書貼出周映君8月上節目的截圖，由於近期黃國昌「養狗仔」、「養駭客」等爭議連環爆，許多網友讚嘆周映君：「老師真的太神了！」

鄭家純14日在臉書發文提到，周映君8月在《新聞挖挖哇》果斷預言黃國昌「選不上」新北市長，因為黃國昌的大運只剩1年，之後會遇上麻煩和重大爭議，導致運勢會變得不太好，「明年恐怕有很多麻煩事情糾纏他」。

鄭家純提及，周映君6年前就曾預言柯文哲「2024總統完全不可能」，並大膽預言他在66歲時將走入「空亡」。鄭家純也諷刺地說：「我支持黃國昌加入國民黨，參選2026新北市長。」

針對周映君的預言，許多網友紛紛讚嘆：「周老師真的太神了！」、「說到對政治人物算命，我只信周老師～」、「回頭看真的很準。」、「這次我信了！」、「好玄 ，都說中了。」、「科學的盡頭是玄學。」也有網友提到：「黃國昌近幾年的面相跟以前差很多。」、「放心，他會堅持到把民眾黨關完燈之後再去國民黨！」、「從黃國昌近幾年的面相，可以發現跟過去完全不同。相由心生，ㄧ個人心裡只想著算計別人，面相也會跟著改變！」

鄭家純在留言處也說到：「玄學的流年運勢為風水輪流轉，每個人都會有起起落落。但如果沒有做離譜的虧心事，就算走入『空亡』也不會進土城。黃爸爸數位狗園若沒有成立，頂多只是選不上新北市長，繼續當立委沒啥問題，但不至於歷史定位變成：臭不可聞的狗仔爸爸。」

