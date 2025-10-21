于朦朧根本不想死！生前20秒偷拍影片流出 致命細節曝光

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧上月身亡震驚娛樂圈，他生前曾用英文朗誦英國浪漫詩人威廉·布萊克的詩作《向陽花》，表示要像太陽花一樣對未來充滿希望，不忘初心迎接更美好的未來，完全感受不到任何輕生念頭。由於于朦朧身亡死因成謎，在YouTube擁有55萬粉絲的網紅「財經冷眼」，近日曬出墜樓地點北京陽光上東社區住戶偷拍的20秒影片，爆料于朦朧生前曾攀住窗戶不斷地掙扎。

于朦朧生前的影片再次浮出檯面，許多網友都看哭了，當時他朗誦著影片展現流利英文，完整呈現威廉·布萊克這首十七世紀浪漫詩作，由於這首詩是以向日葵為象徵，代表人類對光明、美好與理想的永恆追尋。

請繼續往下閱讀...

于朦朧案真相疑雲再起。（翻攝微博）

于朦朧在影片中解釋這首詩給他的啟發，「向陽花在這裡預示著人類對未來美好社會的憧憬，藉著向陽花向太陽的特性，展開了他對未來世界的美好聯想。」他希望自己也要像太陽花一樣，對未來充滿希望，懷抱陽光接受更多的挑戰。

此外，近來網友發現，還有自稱是于朦朧墜樓時，在大樓斜對面的鄰居「小吳」，早在9月25日就公開了20秒影片，直言：「我憋了14天再不說要瘋了，于朦朧並非自己跳樓。」畫面中依稀可以看到一個人懸吊在空中，緊緊抓住窗戶欄杆，對比時間線跟線索，網紅「財經冷眼」認為：「可信度非常之高，看起來像第一手資料。」不忍替于朦朧抱屈，直言嘶吼聲中卻藏著致命細節。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法