自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 亞洲

于朦朧根本不想死！生前20秒偷拍影片流出 致命細節曝光

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧上月身亡震驚娛樂圈，他生前曾用英文朗誦英國浪漫詩人威廉·布萊克的詩作《向陽花》，表示要像太陽花一樣對未來充滿希望，不忘初心迎接更美好的未來，完全感受不到任何輕生念頭。由於于朦朧身亡死因成謎，在YouTube擁有55萬粉絲的網紅「財經冷眼」，近日曬出墜樓地點北京陽光上東社區住戶偷拍的20秒影片，爆料于朦朧生前曾攀住窗戶不斷地掙扎。

于朦朧生前的影片再次浮出檯面，許多網友都看哭了，當時他朗誦著影片展現流利英文，完整呈現威廉·布萊克這首十七世紀浪漫詩作，由於這首詩是以向日葵為象徵，代表人類對光明、美好與理想的永恆追尋。

于朦朧案真相疑雲再起。（翻攝微博）于朦朧案真相疑雲再起。（翻攝微博）

于朦朧在影片中解釋這首詩給他的啟發，「向陽花在這裡預示著人類對未來美好社會的憧憬，藉著向陽花向太陽的特性，展開了他對未來世界的美好聯想。」他希望自己也要像太陽花一樣，對未來充滿希望，懷抱陽光接受更多的挑戰。

此外，近來網友發現，還有自稱是于朦朧墜樓時，在大樓斜對面的鄰居「小吳」，早在9月25日就公開了20秒影片，直言：「我憋了14天再不說要瘋了，于朦朧並非自己跳樓。」畫面中依稀可以看到一個人懸吊在空中，緊緊抓住窗戶欄杆，對比時間線跟線索，網紅「財經冷眼」認為：「可信度非常之高，看起來像第一手資料。」不忍替于朦朧抱屈，直言嘶吼聲中卻藏著致命細節。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中