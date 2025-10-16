自由電子報
娛樂 最新消息

胡采蘋爆太子集團中共打手黑幕！強逼帛琉斷交台灣怒嗆「請判處死刑」

胡采蘋（圖）開砲太子集團，控中共派系洗錢滲透帛琉。（翻攝自臉書）胡采蘋（圖）開砲太子集團，控中共派系洗錢滲透帛琉。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕美英聯手出擊起訴柬埔寨太子集團創辦人陳志（Chen Zhi），查扣市值逾百億美元比特幣，並將集團及關聯企業列入制裁名單，風暴席捲台灣與亞洲。「財經網美」胡采蘋今（16日）重磅開炮直指太子集團「不只是電詐賭博洗錢集團，也是中共的打手！」痛批他們在太平洋地區執行中共勢力任務，「逼帛琉跟台灣斷交」，言詞火爆掀起熱議。

胡采蘋堅定指出，中共多年來不斷要求帛琉與台灣斷交，帛琉不願屈服，結果「中共就叫太子集團去帛琉開賭場洗錢。」她進一步揭露，太子集團刻意收購帛琉重要地帶的土地，包括港口、機場與雷達站周邊，「很多地方被簽約99年租給太子集團。」她痛批，這些土地讓有軍方背景的人能監控、紀錄敏感設施，「而的確就有解放軍背景的海軍軍官在帛琉開公司、仲介中國政商關係。」

胡采蘋形容這一連串操作是「逼姦良家婦女的作風」，她更以強烈語氣表示痛斥「他們就是用這種方法壓迫帛琉跟台灣斷交，你不願意嫁我我就毀掉你家。」更透露美國這次對太子集團出手，背後其實有台灣力量協助，「帛琉曾向台灣求救，調查局長陳白立因此帶隊去帛琉分享偵查技術，帛琉警方依我們的培訓破獲中國人經營的洗錢中心和博弈水房。」她公開讚賞陳白立「做得很不錯，希望他還能高升」。

針對台灣被波及部分，胡采蘋直言「實在非常可恥」，痛批已有9家台灣公司被列管、3名台灣人被公布姓名，「台灣想要走自主自強的道路，就是要揪出這些幫中國流氓危害世界的幫兇，真的太垃圾了！」最後更重話喊出「好好的人不當，要去當中國詐騙集團的下手，請判處死刑！」此番言論瞬間在網路引爆話題，網友一面倒留言力挺「胡采蘋敢講！」、「詐騙與統戰早已綁在一起」。

