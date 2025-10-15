歌手黃小玫驚傳癌逝 團隊悲痛證實：化為最善良天使

歌手黃小玫不敵癌魔病逝。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕歌手黃小玫驚傳離世！她生前以溫柔嗓音與正能量形象而深受喜愛的創作歌手，才剛推出勵志新作《一起去旅行》，邀大家感受台灣之美、珍惜與親人同行的時光，未料今（15日）工作團隊證實，她因罹患罕見「NK/T細胞淋巴癌」不敵病魔辭世，噩耗震撼演藝圈與粉絲社群，網上哀悼留言湧現，滿版皆是「太突然了」「妳真的辛苦了」。

黃小玫的團隊稍早以中、英、日文同步發表聲明，證實這項令人心碎的消息。文中提到，黃小玫近期因身體不適住院治療，確診罹患罕見癌症，即使歷經極度痛苦的療程，她仍抱持積極樂觀的態度面對生命，直到最後一刻都勇敢抗戰，「上天還是帶著她化作最善良的天使」，字字句句讓人鼻酸。聲明中特別感謝所有給予她支持的貴人與粉絲，強調她將愛化為創作，讓世界看見台灣。

事實上，黃小玫在生前不僅是創作歌手，也是一位推廣台灣文化的影像導演，她的音樂作品《一起去旅行》才剛上線，影片中她親自走訪各地山海美景，笑容燦爛、活力滿滿，絲毫看不出病容，而這支作品如今成為她留給世界的最後禮物，歌詞中「我們一起去旅行吧，不留遺憾」更被粉絲視為她對生命的溫柔告別。

噩耗傳出後，大批粉絲與樂壇好友湧入她的社群留言悼念「不敢相信」、「妳的歌永遠陪伴我們」、「願妳在天堂繼續唱歌」。不少人重溫她的代表專輯《Appreciation》，呼應她生前推崇的信念：「將心中說不出的感謝，好好對身邊的人說出來。」粉絲們也紛紛表示，會讓她的音樂持續被聽見，讓這份真誠與熱情永遠留在台灣的記憶裡。

