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娛樂 最新消息

劉德華巡演啟航4度淚崩-今天霸氣示愛歌迷 又唱又跳嗨翻全場

劉德華唱到噴淚，感謝歌迷的一路支持。
（台灣映藝提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「華仔」劉德華啟動全新巡演，前晚在上海舉辦首場「今天...is the Day」演唱會，他情緒滿溢4度淚崩，甚至邊哭邊唱差點唱不下去，霸氣向歌迷告白：「我愛你們！」

劉德華狀態極佳，又唱又跳嗨翻全場。
（台灣映藝提供）

開場華仔選唱《可不可以》、《情感的禁區》、《天意》等歌曲，台上轉換不同場景，搭配燈光音效，還有奪目的神獸、飛龍等裝置藝術，超強氣勢震撼全場。

劉德華全新巡演正式啟動，霸氣告白粉絲。（台灣映藝提供）

華仔在2個半小時的演唱會，獻唱超過30首歌曲，狀態極佳的他又唱又跳嗨翻全場，除了歌舞，還有以上海灘作為背景演繹的愛情故事，看來充滿浪漫、懷舊的風情。

難掩激動情緒的華仔，當唱到《17歲》、《如果有一天》、《仍唱我的歌》時都忍不住哭了，他在台上說：「我是因為你們變成巨星，我願意變回一個平凡的人，跟你們一起，可能這句話聽起來有點懸，總不可能有這麼多朋友，但是我會把你們放在這裡（指心上）。」

首場華仔獻唱《練習》時差點被拉下舞台，隨後在主舞台的高台奔跑時突然雙腳跪滑，所幸最後及時煞住，畫面看來驚險萬分。昨晚他再次於演唱會報平安，「沒想到那麼滑，我自己心裡也怕，我也怕滑出去。」向歌迷致歉。

華仔這套全新巡演將從10月31日至11月3日，連續4天在台北小巨蛋開唱。

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