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娛樂 最新消息

金秀賢撂中文會台粉搞笑叫大哥 自帶樂隊大秀好歌喉

金秀賢暌違9年會台粉，一出場就活力滿滿，還要粉絲在他尷尬時用笑容填滿會場。（記者陳逸寬攝）

〔記者廖俐惠／桃園報導〕暌違9年來台，金秀賢有備而來，親自從南韓帶樂隊在林口體育館演出，簡直是以演唱會規模在辦粉絲見面會，只是他開場獻唱韓劇《淚之女王》主題曲《Love You With All My Heart》似乎有些小緊張，加上疑似耳麥出問題一度走音，所幸漸入佳境，後來更加碼獻唱米津玄師的夯曲《Lemon》，一展好歌喉。

金秀賢的耳麥疑似太大聲，當場做出調整，但不影響他的歌聲。（記者陳逸寬攝）

金秀賢活力滿滿，大喊「你好」向全場6000人打招呼，還現學現賣中文「大哥」搞笑稱呼粉絲，見到現場幾乎座無虛席，他感性地說：「看到你們的臉都讓我想到一部與初戀有關係的電影，《那些年，我們一起追的女孩》！」主持人曾寶儀幽默詢問：「你的初戀在這裡嗎？」金秀賢急忙用中文解釋：「等一下！」要大家別誤會。

金秀賢的耳麥疑似太大聲，當場做出調整。（記者陳逸寬攝）

寵粉的金秀賢幾乎有求必應，一名女粉絲點歌米津玄師的《Lemon》，臨時的點歌讓金秀賢措手不及，「我不是絕對音感，而且樂手大哥不在……」沒想到隨後樂手竟全都現身，金秀賢一看慌了：「你們怎麼出來了！這樣我就不能隨便帶過了！」嘴上這麼說，但金秀賢還是不敵粉絲的苦求，在毫無準備的情況下加碼獻唱，渾厚嗓音讓全場粉絲聽得如癡如醉。

金秀賢下台繞場，一一向粉絲揮手告別。
（讀者提供）

見面會尾聲，台粉自製的應援影片表達對金秀賢滿滿的愛，真情流露的一字一句讓金秀賢眼泛淚光，一回頭又見到粉絲舉起「秀MAN啊，我們等了你十年啦」的手幅，更讓他感動不已，他感性保證：「未來會用更好的作品報答大家」，接著又謙虛虧自己的歌聲，笑說：「唱歌我會戒一段時間。」

他在獻唱安可曲《way home》時衝下台繞場，想與每一位粉絲一一告別，韓流男神的舉動讓粉絲興奮尖叫。回到台上後，他還不忘暖心詢問粉絲「沒有人受傷吧」，最後再度向粉絲承諾「我會帶來更好的作品的，我是金秀賢」，為演出畫下句點。

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