金秀賢撂中文會台粉搞笑叫大哥 自帶樂隊大秀好歌喉

金秀賢暌違9年會台粉,一出場就活力滿滿,還要粉絲在他尷尬時用笑容填滿會場。(記者陳逸寬攝)

〔記者廖俐惠/桃園報導〕暌違9年來台,金秀賢有備而來,親自從南韓帶樂隊在林口體育館演出,簡直是以演唱會規模在辦粉絲見面會,只是他開場獻唱韓劇《淚之女王》主題曲《Love You With All My Heart》似乎有些小緊張,加上疑似耳麥出問題一度走音,所幸漸入佳境,後來更加碼獻唱米津玄師的夯曲《Lemon》,一展好歌喉。

金秀賢的耳麥疑似太大聲,當場做出調整,但不影響他的歌聲。(記者陳逸寬攝)

金秀賢活力滿滿,大喊「你好」向全場6000人打招呼,還現學現賣中文「大哥」搞笑稱呼粉絲,見到現場幾乎座無虛席,他感性地說:「看到你們的臉都讓我想到一部與初戀有關係的電影,《那些年,我們一起追的女孩》!」主持人曾寶儀幽默詢問:「你的初戀在這裡嗎?」金秀賢急忙用中文解釋:「等一下!」要大家別誤會。

金秀賢的耳麥疑似太大聲,當場做出調整。(記者陳逸寬攝)

寵粉的金秀賢幾乎有求必應,一名女粉絲點歌米津玄師的《Lemon》,臨時的點歌讓金秀賢措手不及,「我不是絕對音感,而且樂手大哥不在……」沒想到隨後樂手竟全都現身,金秀賢一看慌了:「你們怎麼出來了!這樣我就不能隨便帶過了!」嘴上這麼說,但金秀賢還是不敵粉絲的苦求,在毫無準備的情況下加碼獻唱,渾厚嗓音讓全場粉絲聽得如癡如醉。

金秀賢下台繞場,一一向粉絲揮手告別。

(讀者提供)

見面會尾聲,台粉自製的應援影片表達對金秀賢滿滿的愛,真情流露的一字一句讓金秀賢眼泛淚光,一回頭又見到粉絲舉起「秀MAN啊,我們等了你十年啦」的手幅,更讓他感動不已,他感性保證:「未來會用更好的作品報答大家」,接著又謙虛虧自己的歌聲,笑說:「唱歌我會戒一段時間。」

他在獻唱安可曲《way home》時衝下台繞場,想與每一位粉絲一一告別,韓流男神的舉動讓粉絲興奮尖叫。回到台上後,他還不忘暖心詢問粉絲「沒有人受傷吧」,最後再度向粉絲承諾「我會帶來更好的作品的,我是金秀賢」,為演出畫下句點。

