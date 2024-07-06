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娛樂 最新消息

詹雯婷誣告無罪 陳建寧：欠我與華研一個道歉

黃子佼現身北檢應訊，不發一語。
（記者王文麟攝）

〔記者楊國文、陽昕翰／台北報導〕F.I.R.前主唱「Faye」詹雯婷遭提起誣告獲判無罪，本案仍可上訴，昨天陳建寧受訪回應，法院判決再次認證華研合約保證書為詹雯婷親簽，沉痛喊話：「詹小姐無論出於忘記或誤會提出荒謬的提告，至少欠我和華研一個道歉吧。」

詹雯婷（圖）與恩師陳建寧反目官司纏身。（資料照，記者塗建榮攝）

F.I.R.拆夥後不平靜，詹雯婷不滿陳建寧在華研國際履約保證書偽簽她的姓名，控告陳建寧涉偽造文書，陳建寧獲不起訴確定，檢方依據刑事局鑑定筆跡結果，認定保證書是詹雯婷親筆簽字，將陳等3人不起訴確定，並依誣告罪起訴詹雯婷。

陳建寧。（資料照，記者塗建榮攝）

合議庭審理後認為，保證書是詹雯婷所簽署，並非偽造，但詹雯婷2013年5月核閱演藝經紀合約書、補充協議書、通知書及履約保證書時，共數十頁的法律文書，內容充滿法律詞彙，詹雯婷可能對簽署過程不復記憶，或記憶混淆、重疊，以致錯認非她親簽。

台北地院認定無法證明詹雯婷有誣告罪的確定故意，昨天判她無罪；台北地檢署則表示，待收到判決書後再研議是否上訴。

針對判決結果，詹雯婷透過唱片公司回應，「感謝一直以來身邊朋友和歌迷們對我的信任、關心和支持 。」

黃子佼違反兒少法出庭 不發一語

此外，黃子佼涉嫌從色情論壇「創意私房」購入7部兒少性影像，被依兒少性剝削罪起訴，後來又有一名富二代千金「K小姐」控訴，黃子佼在她17歲時，以拍藝術照為由帶她到私宅，誘拐拍攝私密照、性侵她。

昨天黃子佼現身台北地檢署，庭訊離開時面對媒體包圍、追問「要不要跟K小姐道歉？」皆不發一語沒有回應，迅即搭車離去。

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