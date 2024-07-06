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娛樂 最新消息

北影入圍酒會-準影帝白潤音大虧男神 周渝民尷尬給自己挖坑

周渝民（右）和白潤音兩位準影帝受訪時不停互虧。（記者王文麟攝）

〔記者許世穎、實習記者謝函穎／台北報導〕2024年第26屆台北電影獎昨舉行入圍酒會，主要入圍者一同出席，入圍影帝的「仔仔」周渝民和白潤音一同受訪，兩人先前才剛合作影集《我們與惡的距離2》，受訪時互相吐槽，白潤音猛虧仔仔「心智年齡跟我差不多」，有人提醒他虧的是男神，仔仔笑稱：「那些都是浮雲！」

劉奕兒（左起）、湯詠絮、林艾璇、曾珮瑜、陳意涵5位最佳女配角入圍者昨齊聚台北電影獎入圍酒會。（記者王文麟攝）

對於入圍北影影帝，仔仔說第一次入圍電影獎項，「可能20多歲時入圍金鐘獎感覺很開心，但現在感覺比較平淡，不影響自己的生活」，他說希望白潤音拿獎，但因為沒看過《老狐狸》，自嘲「感覺一昧的瞎挺！」他認為應該給表現寬度好一點的演員得獎。

仔仔稱讚白潤音「年輕、可塑性更大」，更勉勵他未來不要被某種角色綁住，可以開拓戲路，「將來也要為了台灣的影視負起責任，他們這一輩要推廣到世界其他地方」。

白潤音則說把仔仔當朋友，但被問到《流星花園》僅表示「有聽過！」仔仔反問：「那你想到我會想到哪部戲？」沒想到白潤音竟說「是一片空白」，仔仔當場尷尬笑說「天啊！我挖坑給自己跳！」

入圍女配角的陳意涵、曾珮瑜、劉奕兒、湯詠絮、「大元」林艾璇是昨晚入圍者唯一到齊的組合，大元透露未婚夫鼓鼓要她一定要拿獎，並表示自己紅毯禮服滿厲害，有叫鼓鼓看直播。

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