〈高雄啤酒音樂節〉宇宙人開場 郭書瑤獻愛的抱抱

郭書瑤（右）穿粉色戰袍現身，率領舞者嗨唱《愛的抱抱》。（寬寬整合行銷提供）

FTISLAND麥克風出包 李洪基秀台語救援

金曲樂團宇宙人擔任首日開唱嘉賓。（寬寬整合行銷提供）

〔記者陽昕翰／高雄報導〕「7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」首日盛大登場，「瑤瑤」郭書瑤性感登台，還有韓團FTISLAND、EXO燦烈及SHINee的泰民接力開唱。FTISLAND的主唱李洪基嗨到在台上喝起啤酒，不忘選唱副歌歌詞聽來超像「到南部弄假牙」的抒情經典《壞女人》。

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FTISLAND的主唱李洪基第一次在高雄開唱。（讀者提供）

宇宙人擔綱主舞台的開場演出，唱到嗨歌《要去高雄》之前，團員預告8月10日就要在高雄巨蛋舉辦「α：回到未來」演唱會，主唱小玉不敵炙熱天氣，透露唱到有點中暑，依舊敬業完成演出。

瑤瑤第五次受邀演出，受訪預告下月就要去菲律賓，打算遊學結交新朋友。

前陣子瑤瑤被鄰居爆料欠繳管理費，她受訪大方回應：「放心，我已經繳完一整年。」更表示包裹現在不會寄回家，「現在都選擇寄公司，網拍寄7-11。」

瑤瑤身穿粉色戰袍現身，率領舞者嗨唱《愛的抱抱》、《HONEY》，唱到《姐姐妹妹站起來》時，好友「丫頭」詹子晴驚喜登台，成了彩蛋嘉賓。

FTISLAND演唱第一首歌時，麥克風出問題卡了10多秒鐘，隨後順利開唱，團員不忘秀台語問候粉絲。

李洪基笑說：「非常感謝大家邀請我們參加這麼盛大的音樂祭，現場真的來了好多的人。」透露是第一次在高雄開唱；鼓手崔敏煥則說：「聚集了那麼多的人，希望大家開開心心享受舞台。」

SHINee的泰民暌違多年來台灣演出，壓軸登台的他堪稱人氣王，一口氣帶來《Criminal》、《BLACK ROSE》等歌曲，瞬間引爆全場觀眾的尖叫聲，現場氣氛超嗨。

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