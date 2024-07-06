小澤雄太和平野宏周變身打怪 大讚超人力霸王英雄展規模勝日本

平野宏周（左）與小澤雄太在記者會上擊退怪獸。（記者陳逸寬攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕《超人力霸王英雄展》今天在華山揭開序幕，飾演「傑特」的平野宏周以及「傑洛」的小澤雄太昨天親自現身開幕記者會，只是活動到一半，竟然有幾隻怪物入侵，記者會瞬間中斷，所幸兩位超人力霸王「變身」，才終於擊退怪物們，維持了和平。表演結束後，現場也為他們獻上掌聲。

《超人力霸王》傑特（左）和傑洛在記者會上現身，對抗怪物。（記者陳逸寬攝）

小澤雄太以中文打招呼：「大家好，我是小澤雄太，來台北我很開心，請多多關照。」飾演傑特的平野宏周也用中文自我介紹，「我是大學的時候學過中文，我會說中文一點點。」他們更與各式各樣的超人力霸王合體，一字排開畫面相當壯觀。

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各種版本的超人力霸王一字排開，相當壯觀。（記者陳逸寬攝）

對於這次展覽，平野宏周對豐富度大為讚賞，表示這樣的規模日本未見。展覽上還可以一次收集包括自己飾演的《超人力霸王傑洛》到最新《超人力霸王雅克》等心儀超人的合照，小澤雄直大呼日本也沒這樣這樣的陣容，「好想多待在台灣幾天每場都參加」。 展覽即起至9月15日於華山1914文化創意產業園區展開。

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