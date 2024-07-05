法國名導班諾賈克爆MeToo醜聞 涉性侵2女星遭起訴

茱莉亞羅伊（左）曾和導演班諾賈克多次合作，指控曾遭他性侵。（法新社）

〔記者許世穎／綜合報導〕曾多次訪台的77歲法國名導班諾賈克昨驚爆因涉嫌性侵女星茱莉亞羅伊和伊希兒勒貝斯柯遭起訴，根據《法新社》報導，他1日因涉嫌對多位演出他作品的年輕女演員伸狼爪遭到拘留審訊，雖然他目前否認指控，但消息已震驚全法。

伊希兒勒貝斯柯（左）驚爆未成年時和班諾賈克有不健康的男女關係，當時更被他侵犯。（法新社）

班諾賈克曾執導《第七天堂》、《情慾凡爾賽》等片，2015年來台宣傳《女僕心機》時還開心透露曾和導演侯孝賢一起唱過卡拉OK，直說對台灣印象深刻，由於同一年侯孝賢憑《刺客聶隱娘》榮獲坎城影展最佳導演，他表示很替侯孝賢開心。

請繼續往下閱讀...

今年2月，班諾賈克遭52歲女星茱蒂歌德雷契控告，於1980年代和她交往期間性侵當時才14歲的她，但事件已過追溯期，他因此沒被檢方起訴。34歲的茱莉亞則於2016年至2021年間曾演出他執導的4部電影，指控曾遭他性侵；41歲的伊希兒則控訴，自己未成年時曾與當時52歲的班諾賈克展開「不健康的男女關係」，期間慘遭男方侵犯。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法