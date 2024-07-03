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娛樂 最新消息

寵物骨灰擺家中 陳芳語盼寶貝入夢

陳芳語的新專輯關懷環保、永續和動物。（華風數位提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「Kimberley」陳芳語和血肉果汁機鼓手男友彥文感情穩定，彼此也見過雙方家長，但她說爸媽不會催婚，她也較多慮，擔心地球是否適合生存，因此考慮不生小孩。

陳芳語推出新專輯《kiki》，內容關懷環保、永續及動物權，她熱愛動物，細數家中的動物寶貝，她說：「有11隻貓，4隻狗、兩隻兔子，還有兩隻麝香豬。」

但養動物也會面臨難以避免的生死問題，陳芳語說：「難過也是一個里程。」還透露：「骨灰放在房裡。」目前家中至少放了8個以上動物骨灰，前陣子過世的黑貓「kiwi」的骨灰還放在她床頭旁櫃子，她說男友也和她一起面對黑貓的離開，都很難過。

被問到放這麼多動物骨灰在家中是否有遇過靈異事件？陳芳語說：「我很想發生靈異的事情，想再看到牠們，我還有去找寵物溝通師。」盼過世的動物寶貝入夢。

之前有傳言陳芳語男友會在她30歲時求婚，她說：「真的還沒有求婚，順其自然。」82歲的爸爸昨陪她出席媒體見面會，被問到對於「準女婿」彥文的看法，他說：「很好啊！但我沒有權利講喜不喜歡。」尊重女兒的選擇。

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