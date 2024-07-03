金曲麥克風凸槌熱狗失聲 台視道歉設備處理更嚴謹

熱狗在金曲舞台上表演時麥克風突出現異常，台視發聲明道歉並還原經過。（台視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕第35屆金曲獎頒獎典禮爭議不斷，承辦單位台視前日針對表演嘉賓MC HotDog熱狗，於表演節目中發生麥克風異常狀況，特別發表聲明致歉並還原當時經過，表示未來在設備處理上會更加嚴謹且慎選廠商。

熱狗日前在金曲舞台上表演時，手上的麥克風突然「失聲」，他只好下跪求觀眾給機會，場面一度慌亂。此事成了近年金曲獎出過最嚴重的包，承辦單位台視前晚在公布收視率後，也發出聲明還原經過，「當晚頒獎典禮演出前，經工作人員檢查麥克風電量為滿格，但在演出開始時，即發現聲音無法傳輸，因此立即啟用備援麥克風，卻因現場工作人員將備援麥克風編號回報錯誤，導致現場音控人員未能正確操作相對應之音軌，致使現場成音出現異常，雖經及時改善補救但仍造成遺憾。」

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台視表示未來在大型典禮轉播作業設備調配及事前檢查也將更加嚴謹，對於協力廠商更將嚴加篩選，避免類似事件再次發生，也說在事發第一時間已經向熱狗道歉也獲得對方諒解。

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