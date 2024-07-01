晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

井浦新來台驚喜大叔變偶像 田中麗奈嘆沒機會見陳柏霖

導演森達也（左起）、井浦新、田中麗奈、朝井大智、製片小林三四郎為電影《福田村事件》來台，大談電影拍攝秘辛。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日星井浦新、田中麗奈及台日混血演員朝井大智演出的電影《福田村事件》，前天在台北電影節首映，井浦新看到台灣粉絲舉著應援扇表達支持，他稱自己已經是50歲大叔了，卻能享受「偶像般的待遇」，真是意想不到。

井浦新曾經演出台日合製作品《路~台灣Express~》，與邵雨薇合作過，過去幾度因工作來台，覺得台灣有著很棒的文化，總是非常溫暖的迎接日本人的到來，希望能以旅行的方式再來台灣，也希望有機會與台灣導演合作。

井浦新自嘲是50歲大叔，卻在台灣享受到「偶像般的待遇」。（記者王文麟攝）

女星田中麗奈中文相當流利，大讚對台灣印象就是「非常好」，可惜此次來台時間有限，沒機會與共演過的陳柏霖等人見面。

此次來台，他們也趁機大快朵頤，井浦新品嘗了排骨、蛋餅等等，特別提及火鍋非常好吃，而田中麗奈最喜歡的則是牛肉麵。回答到一半，井浦新突然表示想要補充：「我很喜歡高山烏龍茶。」問及是否會當伴手禮帶回日本？井浦新笑說：「是我自己喜歡喝的！」

田中麗奈中文相當流利，與記者對談幾乎沒有問題。（記者王文麟攝）

電影在中山堂放映，井浦新得知600張票在2分鐘之內秒殺，感到非常高興，「能夠跟600人一起看片、參加Q＆A舞台，是我在日本電影院沒有感受到的感覺，包括觀眾熱烈提問，對演員詮釋的好奇，更深一層的挖掘，讓我感受到大家對這部作品的關心和喜歡。」朝井大智稱台灣是他的第二個故鄉，能夠帶著電影回到台灣，宛如夢想實現。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
你可能還想看 more
今日熱門
載入中