井浦新來台驚喜大叔變偶像 田中麗奈嘆沒機會見陳柏霖

導演森達也（左起）、井浦新、田中麗奈、朝井大智、製片小林三四郎為電影《福田村事件》來台，大談電影拍攝秘辛。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日星井浦新、田中麗奈及台日混血演員朝井大智演出的電影《福田村事件》，前天在台北電影節首映，井浦新看到台灣粉絲舉著應援扇表達支持，他稱自己已經是50歲大叔了，卻能享受「偶像般的待遇」，真是意想不到。

井浦新曾經演出台日合製作品《路~台灣Express~》，與邵雨薇合作過，過去幾度因工作來台，覺得台灣有著很棒的文化，總是非常溫暖的迎接日本人的到來，希望能以旅行的方式再來台灣，也希望有機會與台灣導演合作。

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井浦新自嘲是50歲大叔，卻在台灣享受到「偶像般的待遇」。（記者王文麟攝）

女星田中麗奈中文相當流利，大讚對台灣印象就是「非常好」，可惜此次來台時間有限，沒機會與共演過的陳柏霖等人見面。

此次來台，他們也趁機大快朵頤，井浦新品嘗了排骨、蛋餅等等，特別提及火鍋非常好吃，而田中麗奈最喜歡的則是牛肉麵。回答到一半，井浦新突然表示想要補充：「我很喜歡高山烏龍茶。」問及是否會當伴手禮帶回日本？井浦新笑說：「是我自己喜歡喝的！」

田中麗奈中文相當流利，與記者對談幾乎沒有問題。（記者王文麟攝）

電影在中山堂放映，井浦新得知600張票在2分鐘之內秒殺，感到非常高興，「能夠跟600人一起看片、參加Q＆A舞台，是我在日本電影院沒有感受到的感覺，包括觀眾熱烈提問，對演員詮釋的好奇，更深一層的挖掘，讓我感受到大家對這部作品的關心和喜歡。」朝井大智稱台灣是他的第二個故鄉，能夠帶著電影回到台灣，宛如夢想實現。

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