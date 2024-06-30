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娛樂 最新消息

《金曲35華語歌王歌后》熱狗封王爽抱雙金 孫盛希興奮晉級華語歌后

熱狗（左）將華語歌王獎座留台，還拿下最佳作詞人獎，開心與驚喜封后的孫盛希合影。（攝影新聞組攝）

〔金曲獎採訪團／台北報導〕第35屆金曲獎華語歌王、歌后由「MC HotDog」熱狗、孫盛希拿下，熱狗順利把歌王大獎留在台灣，更以《樓上的房東》奪下最佳作詞人，雙金在手非常風光；孫盛希出道十年順利鍍金，直呼難以置信，上台時一度哽咽，但因為感言致詞的倒數秒數讓她太分心，突然忘了很多事。

熱狗擊敗裘德、許鈞、Marz23、林俊傑等對手，以《髒藝術家》首度奪下歌王，沒想到在頒獎前的表演，因為麥克風失聲出了舞台事故，他在領獎時尷尬說：「今天真的是好奇妙的一天，我剛剛真的快要尿褲子了。」

他透露向來對金曲獎很隨興、也不熱中，但是今年有強烈的慾望，「好想拿，想證明或打破一些事情，我是認真在寫歌詞的。」提到昨天也是女兒的生日，在台上對著電視機前的女兒說生日快樂。

對於奪下歌王，熱狗表示：「拿歌王滿感動的，這真的是一張好的專輯，我對我自己有信心。」至於表演出包，他在會後受訪笑說：「下跪就是一個自嘲的動作，現在想起來也滿好笑的」坦言這段表演彩排了很多次，也大器表示不會在意。

孫盛希則以《BOOMERANG》打敗楊乃文、9m88等勁敵封后，她說：「沒想到，真的沒想到。」入圍後她不斷催眠自己，「我不用得、不用太期待，現在不是我沒關係。」卻反而抱回了歌后的獎座，也說今年剛好出道十年，因此特別有意義。

她得獎後受訪，則大呼自己在台上忘了感謝唱片公司「滾石」，給了她很大的自由與支持，也說接下還有很長的路要走，興奮的對自己說，「從今天開始我是（最佳華語）女歌手了，我會加油。」

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