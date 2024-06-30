韓團BTOB台語出籠 笑鼠逗樂粉絲

BTOB台北國際會議中心開唱最終場，「笑」果滿滿。（SHOW Office提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕美聲韓團BTOB一連兩天在台北國際會議中心開唱，昨天是最終場，4名成員依然是「笑」果滿滿，隊長徐恩光、李旼赫光是討論是「笑死」還是「笑鼠」，就吵得不可開交，還學《台灣龍捲風》的葉美琪說出「甘安捏」，粉絲都笑到肚子痛了。

BTOB任炫植（左起）、徐恩光、Peniel、李旼赫接受點歌，獻唱多首歌曲。（SHOW Office提供）

BTOB以夯曲《The Song》開場，為演出揭開序幕，4名成員以台語向大家打招呼，李旼赫大讚Melody（粉絲名）「水啦」！話最多的徐恩光大喊：「五告讚！Melody，最愛你，要確餒！甘安捏！」幾乎把所有會的台語都講出來了。

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他們獻唱多首夯曲，包括《祈禱》、《Missing You》等等，徐恩光、任炫植更一起獻唱韋禮安的《如果可以》，精準咬字驚豔全場，更與粉絲約定，下次來會準備更完整的中文歌曲。

暌違6年才來見台粉，徐恩光希望補償6年份的美麗回憶；李旼赫則是想要摸摸粉絲的頭，感謝粉絲的等待，還說兩天的演出不足以報答粉絲，因此會盡快再來；而Peniel、任炫植則表示，下次BTOB會與李昌燮、陸星材合體，以6人完整體再來台灣的。

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