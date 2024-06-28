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娛樂 最新消息

阿弟老婆自曝15年前網婚 控老公沒真愛

Energy阿弟（左）與老婆Mei力挺顱顏病童，聊起欠婚禮話題。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕「阿弟」蕭景鴻17年前秘婚生女，他和老婆「Mei」邱馨葦日前參加Energy團員張書偉的婚禮，看到新人沉浸幸福的模樣，讓Mei忍不住喊話：「史上最殺的偶像團體男主唱蕭景鴻先生你還欠我一個婚禮喔！」夫妻倆昨出席羅慧夫顱顏基金募款記者會，談起「欠婚禮」一事，Mei爆料兩人曾辦過「網婚」，指控：「他那時跟我結婚，不是真心愛我。」

Mei透露15年前和阿弟玩線上遊戲，角色可以透過結婚練功，賺取雙倍的經驗值，「他那時突然從購物車送了我一件婚紗，就說『走！我們上天堂結婚。』還找了一堆不認識的網友參加婚禮。」Mei加碼爆，那件虛擬婚紗價值100多元，直喊：「我的婚禮就花費100多塊。」聽到這段往事，阿弟直喊：「拜託，同時好幾萬人上線祝福，還不好嗎？這麼荒謬的事，不要講這麼仔細。」Mei則回說：「因為我很在意。」

Mei有感年紀大了，若再辦婚禮會很累，光是想到繁鎖細節，她和阿弟就會互看說：「算了啦！」她感慨說：「反正我們都這樣子過了將近18個年頭，沒有婚禮也很開心。」

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