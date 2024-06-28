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連俞涵自助骯髒妝 抓土抹身

吳翰林（左起）、施名帥、連俞涵、朱宥丞、周厚安、馬場克樹、黃冠智昨出席《聽海湧》台北電影節首映。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕二戰懸疑劇集《聽海湧》昨在台北電影節首映，導演孫介珩率領主要演員一同出席，吳翰林、黃冠智、朱宥丞在片中飾演為日軍監視戰俘的三兄弟，有不少日文台詞，拍攝前特地去日本進行特訓，還一起泡澡，黃冠智笑說3人都把對方看光光，大讚「不愧是我弟，看起來雄壯威武」，講完當場笑說：「我是說體態！」

該劇在驚心動魄的戰爭場面和戰俘營暴行之間，交織著兒女之情與思鄉情懷，施名帥飾演因敗仗淪為階下囚的中華民國外交官，透露拍攝時維持恐懼心情，「那種沒有辦法決定生命何時結束的恐懼是非常強烈的」。他和連俞涵飾演夫妻，但幾乎沒對到戲，「我有聽到她的聲音、看到她的腳而已，也不是第一次演夫妻，不太需要醞釀」，笑言：「我們也算是三世夫妻。」

吳翰林透露拍攝時幾乎每天都被化妝師畫成「黑漆漆、慘兮兮」的樣子，朱宥丞也對「骯髒妝」相當難忘；連俞涵則說上戲前會就地取材，「可能看到腿很白就直接拿土抹一抹」，施名帥當場說劇組就連土都是特地買來符合當時環境，「而且我們也沒有時間浪費。」眾人聽完當場大笑，感嘆「台灣影視環境真的很辛苦」。《聽海湧》將於8月17日在公視、Hami Video首播。

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