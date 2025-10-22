排球王子高橋藍被爆「劈腿偷吃AV天后」 經紀公司回應了！

日本超人氣男排選手高橋藍被爆料，與女網紅「uka.」（左）交往期間，私下AV女優兼河北彩伽密會（右）。（圖擷取自@d28_uka、@ran.volleyball0902 IG、@Saika_Kawakita 社群平台「X」，本報合成）

〔即時新聞／綜合報導〕日本超人氣男排選手高橋藍，今（22）日遭著名綜合型八卦雜誌《週刊文春》爆料，不僅已和一名擁有15萬粉絲追蹤、穿搭性感亮麗的辣妹系女網紅交往，然而雙方在交往期間，高橋藍疑似私底下與「AV天后」河北彩伽一起前往飯店過夜，並聲稱他是玩很大的「超級肉食男」，腳踏兩條船的消息震撼各界。

綜合日媒報導，現年24歲的日本男子排球國手高橋藍，以俊美外貌與精湛球技吸粉無數，IG帳號超過270萬人追蹤，更被冠上「排球王子」（バレー界のプリンス）的美譽。高橋藍自2024年從義大利返回日本打球後，經常上電視節目、拍攝各種廣告，還受邀擔任大阪世博特別支援者、京都文化觀光大使，可謂日本新生代「國民明星」。

然而，《週刊文春》昨（21）日晚間首度披露，他們追蹤到高橋藍與一名神秘女性密切交往，聲稱詢問他的經紀公司後，得知他與一名日本Z世代人氣女網紅交往，但經紀公司強調選手私事由本人自行處理。《週刊文春》今日指出，這名是女子是現年26歲的IG網紅「uka.」，她曾私下向周遭親朋好友表明，自己是高橋藍正牌女友。

不過《週刊文春》表示，他們在今年9月捕捉到高橋藍與另一名女性進行秘密約會的過程，先是目睹到2人前往東京六本木一家私人餐廳，再前往一家高級飯店過夜，而這名女性正是被封為「日本NO.1」、「日本之寶」的AV女優兼歌手河北彩伽。《週刊文春》還以「超肉食性密會」來形容2人，並指出他們是透過社群私訊認識，

截至目前為止，3名當事人並未回應《週刊文春》的爆料劈腿醜聞，3人的經紀公司也以當事人私事不予回應，因此真實性仍有待商榷。受到這起事件影響，不少球迷擔憂在新球季擔任日本SV聯賽「三得利太陽鳥大阪」（サントリーサンバーズ大阪）隊長的高橋藍，會因此無法如期出席在24日舉辦的新賽季開幕戰。

另外，高橋藍曾於2022年在YouTube頻道回答粉絲提問時，提到自己喜歡長髮、成熟且能與他聊得來的女性，還透露不介意交往對象年齡。同時，高橋藍還回應他認為最糟糕的男性特徵與行為，絕對是「偷吃外遇」，並強調一旦做出這種行為就完了，這番回答如今隨著《週刊文春》爆料，成為網友熱烈討論話題。

