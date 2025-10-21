自由電子報
娛樂 最新消息

王大陸友人脫口「去問問陳柏霖」！2個月後竟說中深陷閃兵風暴

〔記者邱奕欽／台北報導〕演藝圈「閃兵風暴」第三波行動再度引爆！Energy書偉及坤達、棒棒堂小杰、修杰楷、陳柏霖等人全被點名，引發外界怒火延燒。然而，早在2個月前就被捲入風暴的陳柏霖，也再度被推上輿論浪尖，當時他被王大陸友人對話「順口提名」，如今事件擴大形成戲劇性對照，昔日一句「不予置評」的低調回應再度被翻出討論。

陳柏霖深陷閃兵案之中。（資料照，記者胡舜翔攝）陳柏霖深陷閃兵案之中。（資料照，記者胡舜翔攝）

今年8月，「閃兵案」首度延燒時，王大陸的對話內容也一併曝光，當時友人提及若想規避兵役「可以去問問陳零九，還有陳柏霖。」當時，記者求證陳柏霖經紀人，對方則火速闢謠回應「不清楚為何會提到陳柏霖的名字，不予置評。」然而，當時外界解讀為不願被牽扯，並選擇冷處理。

沒想到，時隔2個月後閃兵疑雲不但未平息，反而因Energy團員與修杰楷等人被再度點名而全面升溫，陳柏霖應訊時認罪，坦承花10萬元找閃兵集團偽造高血壓病歷規避兵役，也因此再被網友翻出過往回應，批評與聲援聲浪並起，讓原已歸於平靜的話題再度被喚醒。外界也關注檢方後續是否會針對延伸名單進一步調查，整起事件恐將掀出演藝圈更深層的兵役真空帶。

