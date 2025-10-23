拘提坤達爆紅！帥哥檢察官「背景全起底」 本人14字發聲了

〔記者邱奕欽／台北報導〕藝人閃兵案持續延燒，檢警昨（22日）清晨前往桃園機場拘提自加拿大返台的Energy坤達到案，沒想到一名身穿全套西裝、身材挺拔的帥哥卻意外引起關注，甚至有人直言：「比坤達還帥！」原來他不是隨行人員，而是負責偵辦此案的「新北地檢署檢察官」粘鑫。對於意外爆紅，粘鑫本人也低調做出回應。

新北地檢署檢察官粘鑫。（記者劉信德攝）

坤達遭拘提卻意外出現「顏值焦點轉移」的插曲，帥哥檢察官瞬間成為外界討論的對象，31歲的粘鑫畢業於東吳大學法學院，身高188公分、外型出眾，目前任職於新北地檢署公訴組，辦案經驗包括「無極慈玄堂虐死女信徒案」及全台首宗國民法官宣判案件的偵查階段。出乎意料的是，粘鑫18歲時曾報名模特兒選拔，不過最後卻榜上無名沒選上，也因此才有機會擔任檢察官一職。

坤達（左）返台在機場遭拒提，檢察官粘鑫意外爆紅。（記者劉信德攝）

對於突然爆紅，粘鑫保持低調態度僅回應：「希望大家把注意力放回案件本身。」據了解，粘鑫此次是受主辦檢察官指派前往桃園機場支援拘提，臨場表現獲同僚高度肯定，新北地檢署也表示，他不僅專業嚴謹，性格更是沉穩謙虛，許多網友則直誇：「法律界新男神誕生」、「比坤達還要帥！」

