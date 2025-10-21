閃兵藝人再拘提棒棒堂小杰！此波掃蕩共10人 已拘提7人傳5男星涉案

〔記者陸運鋒／新北報導〕檢警偵辦以男子陳志明為的首閃兵集團，今早執行第3波掃蕩，除已經拘提男星陳柏霖、修杰楷、Energy書偉（張書偉）等人，稍早又拘提到棒棒堂小杰（廖允杰），據了解，此波名單傳出有10人涉案，包括5名藝人涉案，將依妨害兵役治罪條例、偽造文書罪嫌偵辦。

棒棒堂成員，左起威廉、敖犬、王子、阿緯、小煜、小杰。（資料照，記者潘少棠攝）

檢警調查，陳嫌教導役男以憋氣影響血壓檢測或由陳嫌等槍手代為量測自費附掛的24小時血壓機等不法方式，以取得重度高血壓不實診斷證明書，再向相關單位申請將體位從「常備役」變更為「複檢過程中或體位未定」，之後以相同手法找槍手配戴測量儀器，通過複檢取得免役證明。

陳柏霖今早遭檢警拘提到案。（記者陸運鋒攝）

修杰楷今早被檢警拘提到案。（記者陸運鋒攝）

張書偉被拘提到案。（記者陸運鋒攝）

據知，檢警在今年2月、5月執行兩波掃蕩，拘提3名共犯及藝人王大陸、陳零九、威廉等欲閃兵或閃兵成功的役男，且於6月起訴陳嫌等28人，檢警今早再執行第三波掃蕩，目前已拘提男星陳柏霖、修杰楷、Energy書偉、棒棒堂小杰及袁姓、劉姓、李姓男子等7人。

