Energy坤達涉閃兵認錯將取消工作提前返台「不敢奢求原諒」

坤達將取消工作，提前返台說明。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕Energy爆出書偉和坤達都涉及閃兵，書偉今早已遭拘提到案說明，坤達因不在台灣，飛往加拿大錄節目，因此檢調將等他返回台灣時到機場直接帶人，目前經紀公司已發出聲明，表明坤達將取消工作，提前返台說明。

坤達經紀公司聲明中表示：「本公司所屬藝人謝坤達，15年前未能深思熟慮、體認社會責任而錯誤申請免役，辜負社會大眾及粉絲的期望，對此深感自責。坤達今日中午剛抵達國外工作，但一接到消息立即取消工作，已與警方聯繫將提前返回台灣，全力配合偵辦，並接受司法機關認定的全部法律責任，沒有任何藉口。」



另外聲明中表示：「坤達深切反省，不敢奢求原諒，只求在面對法律責任後，能以謹慎、自省的態度面對未來的每一步，希望有一天能用實際行動懇求大家重拾對坤達的信任。再次向所有關心此事的社會大眾、粉絲、演藝圈的朋友，還有不知情卻受到波及的家人，表達最深的歉意。除了抱歉，還是抱歉。」

事實上坤達在Energy團員中享有高人氣，日前才出席公益活動，個人代言也不少，如今爆出閃兵事件，是否會影響相關代言還有待觀察。

