娛樂 最新消息

多虧王大陸 坤達、修杰楷全上銬 親口報案助攻3波拘提

王大陸不法涉以360萬向閃兵集團求助規避兵役。（本報資料照）王大陸不法涉以360萬向閃兵集團求助規避兵役。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「閃兵案」延燒近8個月，藝人涉案名單持續擴大！事件起於今年3月，王大陸花費360萬元委託「閃兵集團」偽造病歷，企圖取得免役資格，未料該集團老闆另涉詐欺被捕入獄。王大陸多次傳訊查問進度未果以為受騙，情急下報案意外揭開整起閃兵網絡，讓檢警順藤摸瓜查出多名藝人涉案，從此掀起橫掃演藝圈的軍檢風暴。

第一波行動中，檢警今年2月鎖定王大陸與主嫌陳志明等人，發現該集團以代檢、偽造「高血壓」、「椎間盤突出」等病歷為手法，幫藝人及一般役男規避兵役，收費從10萬至50萬元不等，其手機中更點名多位藝人，以致掀起後續數波拘提風暴。其中，王大陸為規避兵役豪砸360萬元不手軟，成為諸多涉案藝人當中的最高價碼客戶。

藝人閃兵連環爆，李銓（左起）、陳大天、陳零九、威廉、大根涉嫌規避兵役遭拘提。（本報組合資料照）藝人閃兵連環爆，李銓（左起）、陳大天、陳零九、威廉、大根涉嫌規避兵役遭拘提。（本報組合資料照）

第二波掃蕩於5月啟動，範圍擴及更多演藝圈人士，警方陸續約談並釐清金流脈絡，確定整起案件牽涉醫療院所、代辦人頭及偽造文件多層串聯，次波涉案藝人則囊括陳零九、棒棒堂威廉、「小蝦」陳大天、大根、李銓、阿虎、陳向熙、SpeXial陳信維與黃博石，部分人遭依偽造文書罪嫌約談，另有多人坦承委託代辦辦理免役文件。

第3波涉閃兵男藝人，小杰（左起）、陳柏霖、坤達、書偉、修杰楷等人被檢警拘提。（本報組合資料照）第3波涉閃兵男藝人，小杰（左起）、陳柏霖、坤達、書偉、修杰楷等人被檢警拘提。（本報組合資料照）

10月21日，新北地檢署再度出擊展開第三波拘提行動，一口氣約談10名涉案藝人，包括陳柏霖、修杰楷、Energy書偉與坤達、棒棒堂「小杰」廖允杰等人，訊後分別以35至50萬元不等金額交保，這波拘提行動也讓偵辦該案的高顏值檢察官粘鑫爆紅，被網友封為「帥檢代表」更添輿論關注。

坤達（左）返台在機場遭拒提，新北地檢署檢察官粘鑫入鏡意外爆紅。（資料照，記者劉信德攝）坤達（左）返台在機場遭拒提，新北地檢署檢察官粘鑫入鏡意外爆紅。（資料照，記者劉信德攝）

王大陸無意間報案成為整起「閃兵風暴」的引爆點，讓原本潛藏多年的免役造假鏈全面曝光，對比昔日以勤訓練、正面履行義務的藝人，如今的造假風氣引起社會譁然，也促使國防部、衛福部啟動醫檢制度全面盤查。案件目前仍在偵辦中，檢警預計將持續追查背後共犯，是否有醫師涉案與資金流向，不排除將有第四波拘提，藝人閃兵案仍未落幕。

