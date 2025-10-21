藝人閃兵案第3波行動 修杰楷、書偉、陳柏霖各50萬元交保

男星修杰楷以50萬元交保。（記者陳奕全攝）

〔記者王定傳／台北報導〕新北地檢署偵辦以男子陳志明為首的「閃兵集團」，今年2月、5月執行兩波掃蕩，6月間起訴陳嫌、藝人陳零九、王大陸等28人，此部份尚在法院審理中；檢警持續追查發現，尚有漏網之魚，今指揮新北市刑大、永和警分局，兵分9路發動搜索，拘提男星陳柏霖、修杰楷、Energy書偉（張書偉）、棒棒堂團員廖允杰等8人，經複訊後妨害兵役治罪條例及刑法偽造文書罪嫌，諭令張書偉、修杰楷及陳柏霖各50萬元交保，廖允杰35萬元，其他4名非藝人被告人尚在偵訊中；至於Energy坤達因不在台灣暫未到案。

男星陳柏霖以50萬元交保。（記者陳奕全攝）

據了解，案件起源於檢警去年5月偵辦一起詐騙案件時，意外從查扣的手機裡，發現詐團成員委託陳嫌協助免當兵，陳因另涉其他案件遭通緝，今年1月被捕後隨即發監執行迄今，檢警再從陳嫌的手機，先追查出男星王大陸，並挖出陳零九、威廉、大根等人也涉造假重度高血壓閃避兵役。

Energy書偉（張書偉）以50萬元交保。（記者陳奕全攝）

檢警調查，陳嫌曾因病免疫遂熟知其中流程，從2016年起，找來好友李名宸及白牌車司機張忠、林逸楷組犯罪集團，以「好康逗相報」手法擴展客源，並在演藝圈中建立口碑。

檢方發現，陳嫌教導役男前往醫院看診時，以憋氣影響血壓檢測，等取得24小時攜帶式血壓機後，由陳嫌或其他槍手頂替，以取得重度高血壓不實診斷證明書，再向相關單位申請將體位從「常備役」變更為「複檢過程中或體位未定」，之後以相同手法找槍手配戴測量儀器，通過複檢取得免役證明。

棒棒堂團員小杰（廖允杰）以35萬元交保。（記者陳奕全攝）

檢警查出，陳嫌至少有24名客戶，收費從5萬元至50萬元不等，包含陳零九、陳大天、威廉、大根、阿虎、李銓、陳向熙、陳信維等藝人及舞台劇演員黃博石都已取得免疫證明書；另，王大陸付給陳志明360萬元企圖閃兵未遂，但他把健保卡交給陳嫌手下就診、事後還以證件遺失申請補發，涉偽造文書罪，此案目前已起訴，尚在法院審理中。

